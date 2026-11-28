Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp

Chiều 27-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát vị trí việc làm của Đảng ủy Quốc hội đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm khối Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 đối với khối cơ quan Quốc hội và HĐND. Trọng tâm là xử lý hệ thống văn bản và các bất cập thẩm quyền; rà soát, cắt giảm nhiệm vụ không phát sinh công việc từ đó giảm biên chế theo yêu cầu; xây dựng hướng dẫn thống nhất đối với HĐND các cấp…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh phương án biên chế giai đoạn 2027–2031 phải hoàn thành trước ngày 10-12-2026 theo đúng 7 nguyên tắc của Trung ương.

Đặc biệt, phải xác định nhu cầu nhân lực dựa trên vị trí việc làm chuẩn và khối lượng công việc thực tế đã được kiểm chứng; tuyệt đối không lấy số lượng biên chế hiện có để tính ngược lại nhu cầu nhân lực; không đề xuất tăng biên chế khi chưa đánh giá đầy đủ khả năng sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ và đổi mới phương thức làm việc.

Về việc tích hợp khối cơ quan dân cử thành một trục dữ liệu và chấm điểm trên nền tảng số, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến giao Ủy ban Công tác đại biểu làm việc với Bộ Nội vụ để thống nhất ban hành văn bản hướng dẫn chung cho HĐND các tỉnh, bảo đảm địa phương thực hiện chế độ báo cáo song trùng (báo cáo Chính phủ và cập nhật vào khối Quốc hội).