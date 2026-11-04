Rà soát, hoàn thiện Quy hoạch chung xã Hùng Việt đến năm 2050 đảm bảo chất lượng và có tầm nhìn dài hạn

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đồ án quy hoạch, xã Hùng Việt được định hướng phát triển theo mô hình cấu trúc “Hai trục - Một vành đai”, nhằm tối ưu hóa tiềm năng và tăng cường kết nối giữa các khu vực. Trong đó, trục động lực kinh tế tập trung phát triển các hoạt động dịch vụ, thương mại và sản xuất; trục liên kết Đông - Tây kết nối các khu dân cư, làng nghề và các điểm du lịch. Vành đai giao thông bảo đảm lưu thông trong nội bộ xã, đồng thời góp phần bảo vệ vùng sản xuất trung tâm - là vùng động lực về phát triển kinh tế tổng hợp.

Quy hoạch chung xã Hùng Việt cũng xác định nông nghiệp công nghệ cao và tiểu thủ công nghiệp là những lĩnh vực tạo động lực, thương mại - dịch vụ giữ vai trò mũi nhọn; xác định xã là một điểm trong chuỗi du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái trong và ngoài tỉnh, nơi lưu giữ đậm nét tín ngưỡng thờ cúng và lịch sử cách mạng, sở hữu cảnh quan đặc trưng vùng trung du để phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng xanh.

Quy hoạch đồng thời xác định các khu vực phát triển trọng điểm, đề xuất xây dựng trung tâm xã mới, nâng cấp các trục giao thông chính, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tổ chức lại các vùng sản xuất, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và các quy định pháp luật hiện hành.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo về Quy hoạch chung xã Hùng Việt đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ quá trình và kết quả thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xã Hùng Việt, trong đó, nêu rõ căn cứ pháp lý, thành phần hồ sơ đồ án, quá trình lấy ý kiến và tiếp thu, giải trình của cơ quan lập đồ án; đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đồng bộ của đồ án quy hoạch.

Các ý kiến cho rằng, đồ án đã nêu rõ các lý do và sự cần thiết lập quy hoạch chung của xã; nhận diện những tiềm năng, lợi thế cũng như các tồn tại, hạn chế trong quá trình phát triển của địa phương. Phương án tổ chức không gian được xây dựng theo hướng hợp lý, hài hòa giữa các khu chức năng, gồm khu trung tâm, khu dân cư, khu sản xuất nông nghiệp và khu lâm nghiệp.

Sau khi được phê duyệt, Quy hoạch chung xã Hùng Việt sẽ là cơ sở quan trọng để địa phương thống nhất quản lý các hoạt động đầu tư, xây dựng, sử dụng đất đai và khai thác các nguồn lực; triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm. Qua đó, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Việc lập Quy hoạch chung xã Hùng Việt đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở định hướng không gian và tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong dài hạn. Vì vậy, đồ án quy hoạch phải được xây dựng trên cơ sở bám sát quy hoạch chung của tỉnh và các quy hoạch cấp trên, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn.

Trong đó, cần nghiên cứu phát huy, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, quỹ đất, hệ thống giao thông, nuôi trồng thủy sản và các nguồn lực sẵn có; gắn định hướng không gian phát triển với nhu cầu thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu dân sinh. Mục tiêu cao nhất là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu quá trình hoàn thiện đồ án quy hoạch chung xã Hùng Việt phải tính toán kỹ quy mô, định hướng và lộ trình phát triển của xã, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng huy động nguồn lực và yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn; tránh quy hoạch dàn trải, thiếu tính khả thi hoặc gây lãng phí nguồn lực.

Đặc biệt, cần rà soát tổng thể quỹ đất, trụ sở, công trình và tài sản công dôi dư; xây dựng phương án, lộ trình xử lý, bố trí và khai thác sử dụng cụ thể, bảo đảm đúng quy định, phát huy hiệu quả tài sản công.

Đồng chí giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND xã Hùng Việt và đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị; rà soát, bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện đồ án quy hoạch bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn.

Quá trình hoàn thiện cần làm rõ các định hướng tổ chức không gian, phát triển hạ tầng và phân bổ nguồn lực, bảo đảm quy hoạch thực sự trở thành công cụ quản lý và định hướng phát triển, tạo nền tảng để Hùng Việt khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển ổn định và bền vững.