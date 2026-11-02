Rà soát, hoàn thiện phương án kiến trúc 11 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 2

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc - Ảnh: X.P

Theo báo cáo, tổng mức đầu tư 11 dự án là hơn 2.136 tỉ đồng, quy mô 284 lớp với khoảng hơn 9.600 học sinh. Trong đó, có 9 dự án xây mới, 2 dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng (xã Tuyên Lâm và Kim Ngân). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (Ban QLDA) tỉnh làm chủ đầu tư 9 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 1.818 tỉ đồng; Sở Tài chính làm chủ đầu tư 2 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 318 tỉ đồng.

Hiện tại, 11/11 dự án đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công xây dựng. Các đơn vị đang thực hiện song song việc thiết kế bản vẽ, thi công và đã phê duyệt phần móng một số hạng mục để thi công trước; các hạng mục còn lại hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: X.P

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện các đơn vị tư vấn thiết kế trình bày báo cáo phương án kiến trúc tổng thể, quy hoạch tổng mặt bằng, giải pháp công năng, vật liệu sử dụng và tính khả thi của các dự án, đại diện các sở, ngành đã tham gia các ý kiến liên quan đến điểm nhấn kiến trúc, bản sắc văn hóa các dân tộc và thích ứng với điều kiện khí hậu, địa hình miền núi.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, các phương án thiết kế cần hướng đến sự đồng bộ, phù hợp để quá trình thi công được nhanh và thuận lợi nhất. Đồng thời, về mặt hình thức, cần đặc biệt lưu ý đến yếu tố bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi xây dựng điểm trường và phù hợp với đặc điểm địa hình từng vùng.

Đại diện các sở, ngành phát biểu ý kiến tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các phương án thiết kế cần bảo đảm tính đồng bộ, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, nghiêm túc rút kinh nghiệm từ quá trình triển khai các dự án giai đoạn 1 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhưng phải đặt yêu cầu chất lượng công trình và an toàn lên hàng đầu.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Cơ bản thống nhất về mặt kiến trúc tổng thể, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án thiết kế theo hướng hài hòa giữa tính hiện đại, công năng sử dụng và bản sắc văn hóa địa phương. Đối với màu sắc, cần lựa chọn tông màu chủ đạo phù hợp, hài hòa với cảnh quan và văn hóa bản địa, có thể điều chỉnh các chi tiết, màu sắc tạo điểm nhấn nếu không ảnh hưởng đến kết cấu, chất lượng và tiến độ thi công.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu nghiên cứu thêm phần thiết kế cơ bản đối với khu ký túc xá học sinh và giáo viên nhằm tăng cường sự gần gũi, kịp thời nắm bắt tình hình sinh hoạt, học tập và bảo đảm an toàn cho các em, nhất là học sinh ở lứa tuổi nhỏ.

Các đơn vị thiết kế báo cáo phương án - Ảnh: X.P

Các phương án thiết kế cũng cần được rà soát kỹ về hướng nắng, hướng gió, khả năng thông thoáng và điều kiện chiếu sáng tự nhiên; hệ thống hành lang, cầu thang và các khu vực đi lại phải sử dụng vật liệu, gạch lát có khả năng chống trơn trượt, phù hợp với đặc điểm sinh hoạt, vui chơi của học sinh; tăng cường diện tích cây xanh, cảnh quan và không gian vui chơi trong khuôn viên trường; hệ thống điện, cấp thoát nước, chiếu sáng sân vườn và các thiết bị phục vụ sinh hoạt nội trú phải được tính toán đồng bộ; trang thiết bị phòng học và đồ dùng dành cho học sinh, cần lựa chọn sản phẩm bảo đảm chất lượng, độ bền, an toàn, phù hợp với lứa tuổi.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên trong suốt quá trình thi công. Việc đẩy nhanh tiến độ không được dẫn đến thi công qua loa, bỏ sót các nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra. Những tồn tại, hạn chế phải được phát hiện và khắc phục kịp thời, bảo đảm mỗi công trình khi hoàn thành đều đáp ứng yêu cầu về chất lượng, công năng, mỹ quan, an toàn và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đề ra.