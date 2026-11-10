Rà soát, hoàn thiện pháp luật về quốc phòng phù hợp với thực tiễn

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai đồng bộ Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013; kịp thời tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng.

Chủ trì hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; chú trọng tổng hợp những khó khăn, bất cập từ thực tiễn, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; gắn thực hiện pháp luật về quốc phòng với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, củng cố khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Luật Quốc phòng năm 2018 là luật khung về lĩnh vực quốc phòng. Sau khi Luật Quốc phòng năm 2018 có hiệu lực thi hành, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành 13 luật, 1 nghị quyết và 1 pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực quân sự quốc phòng và nhiều nghị định, nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thông tư, thông tư liên tịch, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các văn bản pháp luật trên.

Quá trình triển khai thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018 đã kết hợp chặt chẽ, hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định môi trường hòa bình để phát triển đất nước; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; triển khai hiệu quả các đề án, dự án trên các hướng chiến lược trọng điểm. Tổ chức Quân đội tinh, gọn, mạnh; chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội được nâng cao, thực hiện tốt các nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, thảm họa, bão lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, dịch bệnh; hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; công nghiệp quốc phòng…

Đối với Luật Dân quân tự vệ, Bộ Quốc phòng đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 9 nghị định, nghị quyết, quyết định, đồng thời ban hành theo thẩm quyền 15 thông tư, 2 quyết định hướng dẫn thi hành Luật; triển khai kế hoạch phổ biến Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, toàn quốc.

Thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2019, lực lượng Dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp. Trang bị vũ khí, mua sắm công cụ hỗ trợ cho Dân quân tự vệ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ và quy định của Bộ Quốc phòng.

Từ khi Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh có hiệu lực thi hành, Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan, tham mưu với Chính phủ ban hành 3 nghị định; 10 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 22 thông tư, thông tư liên tịch, quyết định và văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Thông qua việc lồng ghép trong các môn học xã hội và học trong chương trình chính khóa, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, chủ quyền quốc gia, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh, kiến thức và kỹ năng quân sự… Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được các ban, bộ, ngành Trung ương, quân khu, địa phương triển khai tích cực, chủ động, thiết thực, hiệu quả, đã tổ chức bồi dưỡng cho trên 6,5 triệu lượt đối tượng.

Bên cạnh kết quả đạt được, thực tiễn triển khai các luật cho thấy một số quy định cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh và sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, phương thức tác chiến hiện đại đã đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức, hoạt động quốc phòng.

Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ, động viên quốc phòng, kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh hệ thống chỉ huy, tổ chức, thành phần và độ tuổi tham gia dân quân tự vệ; bổ sung chính sách đối với dân quân thường trực. Đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, cần hoàn thiện quy định về đối tượng, thẩm quyền bồi dưỡng, chức năng của hội đồng các cấp, đội ngũ giáo viên, giảng viên và hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 67 tập thể, 73 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.