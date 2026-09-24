Rà soát, hoàn thiện Luật Phát triển công nghiệp văn hóa trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2

Chiều 24.9, tiếp tục Phiên họp thứ 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình tóm tắt về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Tiếp đó, thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đã trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu cho ý kiến đối với các nội dung dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Các ý kiến đều khẳng định sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm hoàn thiện khung pháp lý, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo, phát triển thị trường và đưa công nghiệp văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng của đất nước. Đồng thời, các đại biểu cũng góp ý nhiều nội dung để hoàn thiện dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành nội dung thảo luận

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, khẩn trương của Chính phủ trong xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật; đồng thời đánh giá cao báo cáo thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã bao quát toàn diện các vấn đề của dự thảo Luật, với nhiều đề xuất cụ thể, thiết thực, có căn cứ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật và tán thành nhiều nội dung được đề cập trong dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa cũng như báo cáo thẩm tra sơ bộ; đồng thời lưu ý một số nội dung.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đây là một Luật mới, điều chỉnh một lĩnh vực đặc thù, khó, với những vấn đề mới được tiếp cận lần đầu. Do vậy, cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát dự thảo Luật với các luật chuyên ngành có liên quan như Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các điều ước quốc tế có liên quan; rà soát, đánh giá cụ thể hơn tác động của các chính sách mới trong dự thảo Luật.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình tóm tắt về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Về hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý quy định về thủ tục có kiểm soát theo hướng giao Chính phủ quy định, trừ các trường hợp đã được quy định tại Luật Thủ đô và Luật Các đô thị.

Về tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo không định nghĩa khái niệm tài sản trí tuệ trong dự thảo Luật mà thực hiện dẫn chiếu, áp dụng theo quy định của các luật có liên quan; chỉ bổ sung những quy định mới, đặc thù trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, trong đó quy định nguyên tắc định giá tài sản trí tuệ trong công nghiệp văn hóa và vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động định giá.

Quang cảnh phiên thảo luận

Về phát triển nguồn nhân lực công nghiệp văn hóa, đề nghị rà soát để tránh trùng lặp với Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo; rà soát các khái niệm nhân tài, nhân lực chất lượng cao, nhà giáo cơ hữu.

Đồng thời, thiết kế lại các quy định theo hướng linh hoạt; rà soát chính sách hỗ trợ tín dụng, học bổng, học phí, chi phí sinh hoạt, chính sách ưu đãi thuế, thuế thu nhập cá nhân, cơ chế lương, thưởng, ưu tiên tuyển dụng, bổ nhiệm, bảo đảm hợp lý, ưu đãi đúng đối tượng, tập trung chính sách cho nhân lực trực tiếp sáng tạo...

Các đại biểu dự phiên thảo luận

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao Ủy ban Văn hóa và Xã hội hoàn thiện báo cáo thẩm tra dự án Luật đã được chỉnh lý; phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; tiếp thu, hoàn chỉnh trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI.