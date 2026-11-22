Cập nhật quy định theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nghiêm Xuân Cường khẳng định, việc rà soát, hoàn thiện các nghị quyết cần được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đối với thành phố Quảng Ninh, việc rà soát các nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND thành phố ban hành càng có ý nghĩa trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp đơn vị hành chính và nhiều quy định của Trung ương được điều chỉnh, bổ sung.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố khảo sát thực tế công tác chuyển đổi số tại Bảo tàng và Thư viện Quảng Ninh. Ảnh: Cao Quỳnh

Qua rà soát, có 42 nghị quyết được kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; trong đó, 9 nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung và 33 nghị quyết cần thay thế. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự thay đổi của các quy định pháp luật Trung ương, những điều chỉnh về tổ chức bộ máy, địa giới hành chính và các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực tế.

Đáng chú ý, một số nghị quyết liên quan cần được rà soát, sửa đổi, bổ sung để bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nhất là về cơ cấu tổ chức, thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện. Đơn cử, Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cần được cập nhật do các quy định về đối tượng thực hiện nhiệm vụ tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã không còn phù hợp với cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương hiện nay.

Ở lĩnh vực kinh tế - ngân sách, Nghị quyết số 100/2025/NQ-HĐND quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 cũng được đề nghị sửa đổi, bổ sung nhằm cập nhật quy định pháp luật đất đai, điều chỉnh tên khu vực, vị trí, tên đường và những nội dung chưa phù hợp với thực tế quản lý. Điều này cho thấy yêu cầu rà soát không dừng ở tính hợp pháp, mà còn hướng tới khả năng vận dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Ngoài các nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, qua rà soát có 21 nghị quyết được kiến nghị bãi bỏ (gồm 20 nghị quyết bãi bỏ toàn bộ và 1 nghị quyết bãi bỏ một phần). Đây là những văn bản có căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực, đối tượng hoặc phạm vi điều chỉnh không còn tồn tại trên thực tế, hoặc nội dung không còn phù hợp với quy định mới. Việc xử lý kịp thời các nghị quyết này góp phần khắc phục tình trạng chồng chéo, hạn chế những quy định không còn khả năng áp dụng, đồng thời tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý, tổ chức và người dân trong quá trình thực hiện chính sách.

Duy trì tính liên tục, đồng bộ của hệ thống chính sách

Theo báo cáo của Thường trực HĐND thành phố Quảng Ninh, tổng số nghị quyết quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc đối tượng rà soát hiện nay là 148 nghị quyết. Qua đánh giá, 85 nghị quyết được xác định tiếp tục áp dụng. Đây là những văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, có nội dung phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đang phát huy hiệu quả trong điều chỉnh các quan hệ xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Các nghị quyết do HĐND thành phố ban hành thời gian qua đã góp phần cụ thể hóa chính sách, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Trước yêu cầu thực tiễn mới, việc rà soát, hoàn thiện hệ thống nghị quyết được đặt ra nhằm bảo đảm các chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong nhóm 85 nghị quyết tiếp tục áp dụng có nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, như hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội, chính sách đối với người có công, phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết còn phù hợp góp phần duy trì tính ổn định, liên tục của chính sách, bảo đảm quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng.

Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm các quy định của địa phương phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu quản lý và thực tiễn phát triển. Thời gian tới, HĐND thành phố tiếp tục tăng cường rà soát, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kịp thời điều chỉnh những quy định không còn phù hợp, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.