Rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan

Chiều 16/10, các Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai.

Các Phó Thủ tướng: Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ NN&MT cho biết đã tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ, kết luận của UBTVQH và chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Các bộ: NN&MT, Xây dựng, Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, GD&ĐT cùng các cơ quan liên quan đã báo cáo, giải trình những nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện.

Cơ bản thống nhất với định hướng, giải pháp và nội dung tiếp thu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu lưu ý một số vấn đề mang tính nguyên tắc, đề nghị tổng hợp, báo cáo Chính phủ, bảo đảm thực hiện đúng quy chế.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh cần nghiên cứu nguyên tắc tiếp tục áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội đã được Quốc hội ban hành và hiện vẫn còn hiệu lực. Trường hợp có quy định khác nhau, cần ưu tiên áp dụng cơ chế đặc thù hoặc chính sách ưu đãi theo hướng thuận lợi, tránh làm hạn chế hiệu quả của những cơ chế, chính sách đã được quy định.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng lưu ý việc quản lý, sử dụng đất sau sắp xếp, cổ phần hóa cần được quy định trực tiếp trong Luật Đất đai, qua đó nâng cao hiệu lực pháp lý và tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, các quy định về đất đai phải bảo đảm bình đẳng trước pháp luật giữa các loại hình doanh nghiệp.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ NN&MT cùng các bộ, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và Nguyễn Văn Thắng, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với dự thảo Luật Nhà ở và dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp rà soát, hoàn thiện các báo cáo trình Quốc hội và Chính phủ, bảo đảm sự thống nhất về pháp lý giữa ba dự thảo luật. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành tiếp tục rà soát kỹ các quy định, kịp thời xử lý những nội dung chưa thống nhất.

Việc hoàn thiện các dự thảo luật cần bảo đảm tính đồng bộ, chặt chẽ, hạn chế chồng chéo, thiếu nhất quán trong hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho công tác quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.