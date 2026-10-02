Cùng dự có: lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đông đảo cử tri các xã Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Thanh Ngân đã báo cáo nhanh tới cử tri kết quả kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri các địa phương trong đợt TXCT trước Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Hữu Trí cùng các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt từ Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp, nhiều cử tri bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng Quốc hội sẽ tiếp tục ban hành những quyết sách thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách bảo đảm quyền lợi đối với người có công, tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Lào, Campuchia nhưng chưa được nhận chế độ của Nhà nước; quan tâm đầu tư, hỗ trợ một số chính sách an sinh xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Quang cảnh buổi tiếp xúc

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc

Cử tri các xã tham dự buổi tiếp xúc

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Hữu Trí đã trực tiếp giải đáp một số thắc mắc về chính sách để cử tri được rõ; đồng thời, đề nghị các địa phương liên quan rà soát, nắm bắt để giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm các quyền lợi chính đáng của cử tri, Nhân dân, tổng hợp báo cáo gửi Đoàn ĐBQH để có cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Hữu Trí lưu ý, hiện nay sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các nguồn lực đã được bố trí, cơ chế ngày càng thông thoáng, phân cấp mạnh hơn. Vì vậy, các địa phương cần chủ động trong chuẩn bị đầu tư, lập dự án, phê duyệt danh mục và giải ngân vốn.

Đại biểu Nguyễn Thanh Ngân báo cáo nhanh tới cử tri kết quả kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Bên cạnh đó, đại biểu Lê Hữu Trí nhấn mạnh, các xã thuộc khu vực Khánh Vĩnh có tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số cao, hiện nay Trung ương có nhiều chính sách ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc chậm triển khai một công trình hay chính sách có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống đồng bào. Do đó, các xã cần rà soát kỹ hồ sơ, thủ tục từng dự án, xác định rõ vướng mắc thuộc thẩm quyền nào để xử lý.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Hữu Trí giải đáp một số kiến nghị của cử tri

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Hữu Trí cũng chỉ ra, các xã khu vực Khánh Vĩnh có nhiều lợi thế về nguồn lực đất đai, hệ sinh thái. Trước đây, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng, tạo cơ sở pháp lý triển khai và quản lý các quy hoạch của địa phương. Do đó, các địa phương cần rà soát, bám theo quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, tập trung các ngành công nghiệp có lợi thế về nguồn nguyên liệu, các ngành nghề truyền thống.

Đặc biệt, tập trung phát triển các mô hình tiểu đô thị sinh thái núi rừng, thân thiện với thiên nhiên, tận dụng lợi thế về điều kiện khí hậu và hệ thống rừng đặc trưng, biến thành các trung tâm du lịch và văn hóa - sinh thái gắn với sản xuất nông nghiệp sạch, trong đó bảo tồn đa dạng sinh học rừng.

Kết thúc buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử, tổng hợp để gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.