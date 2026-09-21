Rà soát, hoàn thiện các đề án và chính sách phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo ba dự thảo đề án về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ và chuyển đổi số.

Theo đó, Đề án Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu huy động, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của toàn xã hội.

Đề án cũng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể, gồm: Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương và chỉ số chuyển đổi số thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước; kinh tế số chiếm trên 30% GRDP; nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt tối thiểu 13,5 người/vạn dân; có ít nhất 65 tổ chức khoa học và công nghệ công lập và ngoài công lập.

Đồng chí Nguyễn Minh Tường- TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tại hội nghị.

Đối với Đề án Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất lộ trình triển khai theo ba giai đoạn. Năm 2026, tập trung phê duyệt đề án; tổ chức lại, kiện toàn bộ máy, nhân sự, vị trí việc làm và quy chế hoạt động; rà soát trụ sở, tài sản, hạ tầng, dữ liệu; xây dựng mạng lưới chuyên gia, đối tác và phương án đầu tư.

Giai đoạn 2027-2028, triển khai các cơ chế hỗ trợ; nâng cấp sàn giao dịch công nghệ, trang thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật; tổ chức các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp, đào tạo, kết nối đầu tư, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ.

Giai đoạn 2029-2030, hướng tới vận hành ổn định Trung tâm, hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế tài chính, danh mục dịch vụ, cơ sở dữ liệu và bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động; từng bước nâng cao mức độ tự chủ, đồng thời thực hiện thủ tục đề nghị công nhận là trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Về Đề án Chuyển đổi số, đề ra 48 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, 115 nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 và 18 nhiệm vụ đột phá, ưu tiên trong năm 2026.

Ngoài nội dung trên, các đại biểu đã nghe và tham gia ý kiến vào hai dự thảo nghị quyết dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề. Trong đó, dự thảo nghị quyết thứ nhất quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu, phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói và kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo nghị quyết thứ hai quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2027-2030, nhằm tạo cơ sở triển khai các hoạt động chuyển đổi số ở cơ sở, phát huy vai trò của lực lượng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng, dịch vụ số.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu, đối với các dự thảo nghị quyết, cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan rà soát căn cứ pháp lý, đối tượng, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ. Cùng với đó cần đánh giá kỹ lưỡng tác động của chính sách đối với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh đối với các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, thông minh, bảo vệ môi trường.

Đối với các đề án, nhất là Đề án Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung đề án.

Trong đó, cần đánh giá sát thực trạng, xác định rõ tiềm năng, lợi thế, những điểm nghẽn và dư địa phát triển của tỉnh; làm rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm theo từng giai đoạn.

Đối với Đề án Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu kỹ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và phương án bảo đảm nguồn lực.

Việc thành lập Trung tâm phải hướng tới hiệu quả thực chất, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và đầu tư dàn trải; tận dụng tối đa cơ sở vật chất, hạ tầng và nguồn nhân lực hiện có, bảo đảm Trung tâm thực sự trở thành đầu mối kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh.