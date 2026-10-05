Rà soát hộ nghèo năm 2026 cẩn trọng, chính xác

Năm 2026, xã Nhân Cơ dự kiến có thể đạt hoặc vượt mục tiêu giảm 1,16% tỷ lệ nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn cũ

Tại xã biên giới Tuy Đức, theo quyết định số 4362/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã có 12/18 thôn, bon dân tộc thiểu số. Theo báo cáo của UBND xã Tuy Đức, trong những tháng đầu năm 2026, Tuy Đức cấp 1.162 giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên được thực hiện nghiêm túc, khách quan và đúng quy trình.

Theo ông Hồ Đức Giáp - Trưởng Phòng Kinh tế xã Tuy Đức, trước yêu cầu kép của năm 2026, xã tổ chức các lớp tập huấn nhằm phổ biến cụ thể, kỹ càng hơn các quy định về chuẩn nghèo đa chiều và xác định tỷ lệ nghèo đa chiều đến đội ngũ chuyên môn xã, cán bộ thôn, bon. Về cách thức tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 địa phương làm kỹ các bước thu thập thông tin, lập danh sách, họp dân và công nhận kết quả. Điều này sẽ giúp xã vừa bảo đảm tính công khai, minh bạch vừa tạo được sự đồng thuận của người dân. Địa phương cẩn thận, đúng quy trình khi đánh giá theo chuẩn nghèo đa chiều của giai đoạn cũ, mới nhằm có được con số khách quan, trung thực. Hoạt động này cũng tạo cơ sở để các chính sách về hộ nghèo, cận nghèo đến đúng được đối tượng trong giai đoạn tới.

Năm 2026, xã Tuy Đức phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 14,21%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số 31,43%

Cũng theo lãnh đạo Phòng Kinh tế UBND xã Tuy Đức, năm 2026, địa phương phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 14,21%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số 31,43%. Tỷ lệ này cũng là một thách thức khi xét theo chuẩn mới bởi thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình khu vực nông thôn tăng lên 700.000 đồng. Cụ thể, hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ gia đình cư trú ở khu vực nông thôn, có thu nhập bình quân đầu người từ 2,2 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên là không dễ dàng.

Tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội khá hơn là Nhân Cơ với 5/14 thôn, bon dân tộc thiểu số, công tác rà soát, bình xét hộ nghèo năm nay cũng được thực hiện kỹ càng. Liên quan đến nội dung này, ông Trần Công Dũng - Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ cho biết: Xã chú trọng tuân thủ đúng quy trình, phương pháp rà soát, trong đó gắn với thực hiện thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực giảm nghèo. Năm 2026, địa phương có thể đạt hoặc vượt mục tiêu giảm 1,16% tỷ lệ nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn cũ tương ứng giảm 89 hộ trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm 27 hộ. Tuy nhiên, theo chuẩn mới thì cũng cần phải có sự cân nhắc, cẩn trọng trong đánh giá để bảo đảm chính xác, công bằng.

Theo ông Lê Quang Dần - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, năm 2026 là một năm có ý nghĩa đặc biệt, quan trọng đối với công tác giảm nghèo. Cùng với cả nước, Lâm Đồng thực hiện song song 2 nhiệm vụ gồm: rà soát theo chuẩn nghèo cũ (giai đoạn 2022 - 2025) nhằm phục vụ việc đánh giá, tổng kết mục tiêu giảm nghèo năm 2026; rà soát theo chuẩn nghèo mới (giai đoạn 2026 - 2030).

Sở Nông nghiệp và Môi trường tập huấn công tác giảm nghèo 2026 ở khu vực tây Lâm Đồng

Cả hai nhiệm vụ này làm cơ sở dữ liệu xây dựng kế hoạch, thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho năm 2027 và cả giai đoạn tiếp theo trên địa bàn toàn tỉnh. Trong suốt quá trình rà soát, đề nghị các địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, dân chủ, có sự tham gia của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân. Kết quả rà soát phản ánh đúng thực tế, không bỏ sót đối tượng hoặc công nhận sai đối tượng.