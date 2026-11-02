Rà soát hộ nghèo, lựa chọn giải pháp phù hợp

Một góc xã Nghĩa Tá nhìn từ trên cao.

Gia đình chị Ma Thị Hương, thôn Đoàn Kết, là một trong những hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở, giúp ổn định chỗ ở, yên tâm phát triển kinh tế. Cùng với nguồn hỗ trợ này, gia đình có 2ha rừng trồng được khoảng 2 năm, đang tiếp tục chăm sóc để tạo nguồn thu trong những năm tới. Sự hỗ trợ về nhà ở và sinh kế đang giúp gia đình từng bước cải thiện cuộc sống.

Từ thực tế đó, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo không chỉ đánh giá mức sống hiện tại mà còn phải xem xét điều kiện sản xuất, khả năng tạo thu nhập và những hỗ trợ mỗi gia đình còn thiếu. Đây là cơ sở để địa phương xác định đúng đối tượng, lựa chọn giải pháp giảm nghèo phù hợp.

Năm 2026, xã Nghĩa Tá rà soát 455 hộ tại 12 thôn, gồm 310 hộ nghèo và 145 hộ cận nghèo. Từ ngày 1 đến 16-10, các tổ rà soát trực tiếp đến từng hộ, đánh giá thu nhập và mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030. Xã phân công cán bộ phụ trách địa bàn, phối hợp với trưởng thôn hướng dẫn kê khai, xác minh thông tin, bảo đảm kết quả khách quan, chính xác.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Quang, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Tá, cho biết: Được phân công rà soát tại thôn Đoàn Kết với 140 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, Mông, tổ công tác phải đến từng nhà, tranh thủ cả buổi tối để thu thập thông tin. Địa bàn rộng, đi lại khó khăn, một số hộ cần trưởng thôn hỗ trợ phiên dịch. Tuy vậy, các thành viên nỗ lực khắc phục để rà soát kỹ từng hộ, hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Cán bộ xã Nghĩa Tá đến từng hộ dân, bảo đảm việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo sát thực tế.

Cùng với rà soát, xã Nghĩa Tá chú trọng triển khai các giải pháp cải thiện đời sống người dân. Ngay từ đầu năm, địa phương thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 107 hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công và các trường hợp khó khăn về nhà ở.

Công tác giải quyết việc làm, phát triển sinh kế cũng được quan tâm. Địa phương khuyến khích phát triển kinh tế rừng, các mô hình trồng bí xanh thơm, nuôi ốc nhồi, keo lai gỗ lớn và thử nghiệm sâm bố chính trên đất ruộng, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập.

Đồng chí Hà Duy Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết: "Địa phương xác định rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải khách quan, chính xác, sát hoàn cảnh thực tế của từng gia đình. Trên cơ sở đó, xã tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, lồng ghép nguồn lực hỗ trợ nhà ở, phát triển sản xuất, tạo sinh kế, giúp người dân nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo. Sau khi hoàn thành rà soát trực tiếp, địa phương tiếp tục họp dân, niêm yết công khai kết quả, tiếp nhận và xử lý ý kiến phản hồi trước khi hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Quy trình này góp phần bảo đảm tính minh bạch, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng".

Rà soát đúng đối tượng, triển khai hỗ trợ sát nhu cầu và tạo điều kiện phát triển sinh kế là những giải pháp quan trọng để Nghĩa Tá thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Qua đó, người dân không chỉ được hỗ trợ trước mắt mà còn có thêm điều kiện, cơ hội nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống lâu dài.