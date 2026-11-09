Rà soát hiệu quả các giải pháp chống ngập đô thị

Khu vực Đồng Lễ, phường Hạc Thành nước rút nhanh hơn sau khi các giải pháp khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước được triển khai.

Tại khu vực Đồng Lễ, khu đô thị An Hoạch, nước rút nhanh hơn, khả năng tiêu thoát nước được cải thiện.

Tuyến kênh Nhà Lê cơ bản thông thoáng, góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho các khu dân cư lân cận. Kết quả này cho thấy hiệu quả bước đầu từ việc tập trung rà soát, xử lý các vị trí ách tắc, nạo vét kênh mương, cống thoát nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh trong thời gian qua.

Tuyến sông Nhà Lê qua địa bàn phường Đông Quang cơ bản thông thoáng, góp phần bảo đảm khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.

Tuy nhiên, khả năng tiêu thoát nước giữa các khu vực chưa đồng đều. Tại Tân Sơn, tình trạng tiêu thoát nước vẫn còn hạn chế. Trước mắt, Sở Xây dựng yêu cầu Công ty CP Môi trường đô thị Thanh Hóa và UBND phường Hạc Thành tổ chức thử nghiệm vận hành máy bơm dã chiến tại các cửa cống, hỗ trợ tiêu nước từ khu vực Tân Sơn ra sông Nhà Lê, góp phần khắc phục tình trạng ngập úng. Đồng thời, tiếp tục rà soát hệ thống cống, hướng thoát nước, xác định nguyên nhân gây ngập để đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

Khu vực Tân Sơn (cũ) vẫn còn hạn chế về khả năng tiêu thoát nước, cần tiếp tục rà soát, triển khai giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng.

Đối với những điểm còn ngập sâu, tiêu thoát nước khó khăn như ngõ 70 đường Trịnh Kiểm, đoàn kiểm tra đề nghị phường Quảng Phú chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phối hợp với các chủ đầu tư liên quan rà soát hệ thống cống dọc tuyến, kiểm tra hiện trạng, xác định các vị trí bồi lắng, ách tắc hoặc bất cập trong kết nối. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án nạo vét, khơi thông dòng chảy, cải thiện khả năng tiêu thoát nước; đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình triển khai.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống thoát nước tại ngõ 70 đường Trịnh Kiểm, phường Quảng Phú, xác định nguyên nhân gây ngập và giải pháp khắc phục.

Về lâu dài, Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát tổng thể hệ thống thoát nước đô thị, đánh giá năng lực tiêu thoát tại từng khu vực, xác định nguyên nhân gây ngập để đề xuất phương án đầu tư, cải tạo, nâng cấp phù hợp. Trong đó, chú trọng tính đồng bộ, khả năng kết nối giữa các tuyến cống, kênh mương và trục tiêu chính, từng bước khắc phục những điểm nghẽn trong hệ thống thoát nước, nâng cao khả năng ứng phó với mưa lớn, hạn chế ngập úng đô thị.