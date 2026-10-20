Rà soát hệ thống thoát nước, bổ sung cảm biến tại các hầm chui ở Thành phố Hồ Chí Minh

Sự cố ngập nước trong hầm chui HC-02 tại nút giao An Phú trong cơn mưa tối 10/9 với mức ngập sâu 0,8-1m, buộc hầm phải tạm đóng cửa (Ảnh: VÕ LÊ)

Trước mắt, thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) khẩn trương bổ sung, duy trì hệ thống bơm tạm tại nút giao An Phú, bao gồm hầm chui HC1-02, với tổng công suất đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước hơn 200 lít/giây.

Đơn vị phải tổ chức dẫn dòng thoát nước tạm, bố trí đầy đủ lực lượng cảnh giới, cọc tiêu, biển báo và phối hợp với Công an thành phố điều tiết, phân luồng giao thông khi mưa lớn hoặc có nguy cơ ngập. Ban Giao thông đồng thời phải phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát công suất trạm bơm, nghiên cứu bổ sung cảm biến cảnh báo ngập và giải pháp vận hành tự động.

Tại đây đã xảy ra sự cố ngập nước trong hầm chui HC-02 tại nút giao An Phú trong cơn mưa tối 10/9 với mức ngập sâu 0,8-1m, buộc phải tạm đóng cửa, ảnh hưởng việc đi lại ở cửa ngõ phía đông thành phố.

Đối với hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới và hầm chui tại nút giao Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Hữu Thọ, Ban Giao thông phải chủ động vận hành bơm ngay khi bắt đầu mưa; thường xuyên duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước; bố trí lực lượng cảnh giới và phối hợp phân luồng giao thông. Đồng thời, khẩn trương khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết và hoàn thành thủ tục đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật thành phố rà soát toàn bộ hầm giao thông trên địa bàn; kiểm tra chế độ vận hành, bảo trì, nạo vét hệ thống thoát nước và trạm bơm; đề xuất bổ sung cảm biến cảnh báo ngập, kết nối hệ thống điều khiển nhằm cảnh báo sớm và hỗ trợ phân luồng giao thông.