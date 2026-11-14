Rà soát hệ thống sau sự cố hàng không khiến Mỹ dừng cất cánh toàn quốc

Theo thông tin từ VATM, khoảng 15h36' ngày 13/11 (giờ miền Đông Mỹ), hệ thống radar và liên lạc tại 22 trung tâm kiểm soát đường dài cùng các cơ sở kiểm soát tiếp cận trên lãnh thổ Mỹ bắt đầu hoạt động không ổn định.

Tàu bay xếp hàng chờ trên đường lăn tại một sân bay Mỹ khi FAA áp dụng lệnh dừng bay. Ảnh: WRAL

Đến 15h54' cùng ngày, FAA ban hành lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc như một biện pháp phòng ngừa, trong bối cảnh khoảng 3.500 tàu bay đang hoạt động trên bầu trời.

Nguyên nhân ban đầu được xác định liên quan đến sự cố hạ tầng viễn thông, khiến hệ thống bộ định tuyến xuất dữ liệu không nhất quán. Các cơ quan chức năng Mỹ đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cụ thể.

Từ sự cố này, VATM đã rà soát, đối chiếu các phương án bảo đảm an toàn trong nước, tập trung vào độ tin cậy của hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát, nhất là khả năng duy trì hoạt động khi xảy ra gián đoạn hạ tầng kỹ thuật.

Về hạ tầng, VATM triển khai phương án dự phòng nhiều lớp, kết hợp mạng cáp quang và mạng vệ tinh dùng riêng.

Tổng công ty cũng rà soát tính độc lập giữa đường truyền chính và dự phòng, từ tuyến cáp, thiết bị chuyển mạch đến công nghệ sử dụng nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố đồng thời.

Cùng với đó, VATM đã đầu tư thay thế 10 hệ thống radar thế hệ mới, nâng cấp Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh và nghiên cứu giải pháp giám sát tàu bay qua vệ tinh, bổ sung phương thức giám sát khi hạ tầng mặt đất gặp sự cố.

Kíp trực Kiểm soát không lưu tại Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài. Ảnh: VATM.

Trong công tác điều hành, các đợt cập nhật phần mềm, chuyển đổi công nghệ được yêu cầu đánh giá rủi ro và thử nghiệm song song trước khi đưa vào khai thác.

Các kịch bản mất liên lạc, mất giám sát tại nhiều cơ sở cũng được đưa vào chương trình diễn tập định kỳ để nâng cao khả năng ứng phó của lực lượng kiểm soát viên không lưu.

Đối với an ninh mạng, VATM duy trì hệ thống phòng thủ nhiều lớp, trong đó hệ thống điều hành bay trọng yếu được cô lập với Internet, kiểm soát chặt chẽ các kết nối nội bộ. Tổng công ty đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác giám sát, đào tạo và diễn tập ứng phó sự cố an ninh mạng.

Giai đoạn 2026-2030, VATM triển khai 10 chương trình, đề án trọng điểm về chuyển đổi số, trong đó có hệ thống quản lý thông tin diện rộng, trao đổi dữ liệu chuyến bay và trung tâm điều hành mạng số.

Những công nghệ mới được triển khai từng bước, thử nghiệm và đánh giá an toàn trước khi mở rộng.

Việc rà soát, củng cố hệ thống dự phòng và xây dựng các kịch bản ứng phó được xác định là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ gián đoạn hoạt động điều hành bay khi xảy ra sự cố kỹ thuật.