Rà soát hạ tầng trước khi xử phạt vi phạm khoảng cách trên cao tốc Nghệ An - Quảng Trị

Rà soát gần 354km hạ tầng cao tốc

Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam sau thông báo của Cục CSGT về xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc, Khu QLĐB II đã khẩn trương rà soát toàn bộ các tuyến đường được giao quản lý.

Trong điều kiện thời tiết bình thường, mật độ giao thông không quá cao, việc giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc có 2 làn xe mỗi chiều tương đối thuận lợi.

Đoạn tuyến được rà soát dài 353,8km, từ Km 387+000 (hầm Trường Vinh, Nghệ An) đến Km 740+800 (huyện Cam Lộ, Quảng Trị). Kết quả cho thấy, toàn tuyến có 120 điểm bố trí biển báo và sơn vạch khoảng cách an toàn, gồm 56 điểm bên phải và 64 điểm bên trái, bình quân khoảng 5,92km/cụm.

Ngày 23/10, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Khu QLĐB II cho biết, các vị trí đều được bố trí theo hồ sơ thiết kế. Hệ thống biển báo và vạch sơn mặt đường tại các điểm này bảo đảm đúng quy định, khoảng cách, màu sơn còn rõ nét và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Khoảng cách an toàn được xác định căn cứ vào tốc độ di chuyển và hệ thống vạch sơn, biển báo trên đường. (Ảnh: Trích dự thảo tờ rơi tuyên truyền)

Sau khi hoàn tất rà soát, Khu QLĐB II đã báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam để phối hợp với Cục CSGT, đề xuất các vị trí cần bổ sung. Trong danh sách 77 vị trí trên toàn quốc được Cục CSGT đề xuất triển khai hệ thống xử lý tự động, có 4 vị trí thuộc tuyến đường do Khu QLĐB II quản lý.

Cả 4 vị trí đều được trang bị vạch sơn 7.8 trên mặt đường và cụm 5 biển báo khoảng cách lần lượt 0m, 50m, 100m, 150m và 200m. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các vị trí này còn nguyên trạng, chưa bị mòn, mờ hay hư hỏng, sẵn sàng phục vụ công tác giám sát.

Yêu cầu cấp thiết

Việc siết chặt quy định giữ khoảng cách an toàn là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh các phương tiện lưu thông trên cao tốc với tốc độ cao. Thượng tá Phạm Hồng Chính, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Phòng 06, Cục CSGT) cho biết từ đầu năm đến nay, đoạn tuyến do đơn vị quản lý xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông. Đáng chú ý, phần lớn các vụ tai nạn có cùng nguyên nhân trực tiếp là xe phía sau đâm vào đuôi xe phía trước.

Các giữ khoảng cách an toàn khi thực hiện chuyển làn chuyển hướng. (Ảnh: Nội dung dự thảo trong tờ rơi tuyên truyền)

"Nguyên nhân cốt lõi của các vụ va chạm này xuất phát từ việc tài xế thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn và không làm chủ được tốc độ. Khi lưu thông tốc độ cao trên cao tốc, chỉ cần một khoảnh khắc lơ đễnh hoặc xe trước phanh gấp, nếu không duy trì cự ly tối thiểu, tai nạn liên hoàn là điều khó tránh khỏi. Tuân thủ khoảng cách an toàn chính là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ tính mạng và tài sản của bản thân", thượng tá Phạm Hồng Chính nhấn mạnh.

Đội trưởng Đội CSGT số 4 cũng cho biết thêm, song song với công tác tuyên truyền, đơn vị đang tích cực phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam rà soát lại toàn bộ hệ thống. Ngay khi hoàn tất các thủ tục, hạ tầng kỹ thuật, lực lượng chức năng sẽ tiến hành phạt nguội các trường hợp vi phạm tại các vị trí có sơn vạch 7.8 và biển báo khoảng cách. Đồng thời, sẽ phạt nguội thông qua hệ thống thiết bị giám sát vi phạm tự động được lắp đặt trên tuyến.

Cách đặt cảnh báo trong tình huống khẩn cấp khi phương tiện gặp sự cố, hoặc người lại không đảm bảo sức khoẻ, sự tập trung khi lái xe. (Ảnh: Nội dung dự thảo tờ rơi tuyên truyền)

"Đi trước một bước" bằng công tác tuyên truyền

Nhằm giúp người tham gia giao thông chủ động chấp hành quy định, tránh bị bất ngờ khi triển khai xử phạt, Khu QLĐB II xác định công tác tuyên truyền phải được thực hiện trước một bước.

Ông Nguyễn Đức Dũng cho biết, đơn vị đang triển khai tuyên truyền qua nhiều kênh, từ báo chí, trang thông tin nội bộ đến mạng xã hội. Đặc biệt, Khu QLĐB II đã hoàn thiện dự thảo tờ rơi hướng dẫn lái xe nhận biết biển báo, vạch sơn 7.8; duy trì khoảng cách an toàn theo từng dải tốc độ; giữ khoảng cách khi chuyển làn, đổi hướng và xử lý tình huống đột xuất trên cao tốc.

“Thời gian tới, đơn vị sẽ tổ chức phát tờ rơi trực tiếp tại các trạm dừng nghỉ, trạm thu phí và khu vực trước các nút giao ra, vào cao tốc”, ông Dũng thông tin.