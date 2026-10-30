Rà soát, giải quyết kiến nghị của người dân liên quan đến Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông

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Theo Báo cáo của UBND xã Quảng Tân gửi Đoàn Thanh tra Chính phủ, vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Đình Phú, đại diện một số hộ nhận khoán tại khu vực Nông trường Cà phê Đắk Ngo, phát sinh từ năm 2013 và kéo dài qua nhiều năm. Các kiến nghị chủ yếu liên quan đến hợp đồng giao khoán vườn cây cà phê, các khoản thu, tỷ lệ phân chia sản phẩm, việc quản lý, sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Vụ việc đã được nhiều cơ quan kiểm tra, thanh tra và xem xét giải quyết. Tuy nhiên, do liên quan đến nhiều nhóm vấn đề, trải qua nhiều giai đoạn quản lý và thay đổi tổ chức hành chính, việc rà soát hồ sơ, đối chiếu số liệu và xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị vẫn đặt ra những yêu cầu cần tiếp tục thực hiện.

Nhiều nội dung đã được thanh tra, chỉ đạo giải quyết

Một trong những văn bản quan trọng liên quan đến vụ việc là Kết luận thanh tra số 407/KL-TTr ngày 21/5/2014 của Tổng công ty Cà phê Việt Nam và Kết luận số 3505/KL-TTCP ngày 27/11/2015 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra toàn diện Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông. Ngày 14/12/2015, Thanh tra Chính phủ tiếp tục ban hành Báo cáo số 151/BC-TTCP liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của các hộ nhận khoán.

Sau đó, UBND tỉnh Đắk Nông và UBND huyện Tuy Đức (trước đây) đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, đồng thời triển khai những nhiệm vụ liên quan đến an sinh xã hội, quản lý đất đai, tiếp công dân và bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực Nông trường.

Theo báo cáo của UBND xã Quảng Tân, về chính sách an sinh xã hội, địa phương trước đây đã triển khai các hoạt động rà soát hộ nghèo, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tín dụng chính sách, tiền điện, trợ cấp xã hội, cứu trợ gạo và hỗ trợ cây giống, con giống cho người dân.

Cùng với đó, một số hạng mục hạ tầng phục vụ đời sống được triển khai trong giai đoạn 2016–2020. Báo cáo của UBND huyện Tuy Đức năm 2018 ghi nhận việc bàn giao ba phòng học mầm non với tổng diện tích 152 m² cho Trường Mầm non Hoa Đào, cấp 10 bồn nước cho ba thôn và triển khai xây dựng tuyến đường bê tông từ ngã ba Thắng Sen đến điểm Trường Mầm non Hoa Đào, với chiều dài dự kiến 800 m.

Những kết quả này được xác định là một phần trong quá trình thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với người dân sinh sống tại khu vực Nông trường, bên cạnh việc tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai và hợp đồng giao khoán.

Rà soát đất đai, tiếp tục giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận

Theo số liệu Phòng Kinh tế cung cấp tại thời điểm xây dựng báo cáo, Nông trường Cà phê Đắk Ngo được Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông giao quản lý tổng diện tích 705,5 ha, gồm 3,5 ha đất chuyên dùng, 581,9 ha đất nông nghiệp và 120,1 ha đất lâm nghiệp.

Trong số này, diện tích Nông trường còn quản lý được báo cáo là 12,1 ha; diện tích bị lấn, chiếm hoặc không quản lý được là 693,4 ha, gồm 120,1 ha đất lâm nghiệp và 573,3 ha đất nông nghiệp. Trong diện tích đất nông nghiệp nêu trên có 344,3 ha đất vườn cây cà phê, điều.

Đối với phần đất đã được thu hồi, giao địa phương quản lý, các cơ quan chức năng trước đây đã tổ chức đo đạc, lập hồ sơ địa chính, rà soát việc sử dụng đất và xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện.

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Đức năm 2019, đã có 142 hộ được cấp giấy chứng nhận với tổng diện tích 100.174,2 m². Báo cáo của UBND huyện tháng 6/2020 ghi nhận 161 hộ được cấp giấy chứng nhận, với diện tích 12,8 ha. Đây là số liệu được tổng hợp tại các thời điểm khác nhau, cần được đối chiếu khi xác định kết quả thực hiện hiện nay.

Riêng đối với nhóm 81 hộ sử dụng 5,3 ha đất đã thu hồi, giao về địa phương quản lý tại các thôn 1, 2 và 3 thuộc xã Đắk Ngo trước đây, kết quả rà soát được UBND xã Quảng Tân báo cáo như sau: đã có 41 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với tổng diện tích 2,68 ha; còn 40 hộ, tương ứng 2,62 ha, chưa được cấp giấy.

Trong số 40 hộ còn lại, có 8 hộ liên quan đến đất đang tranh chấp. Trong nhóm này, hai hộ đã có bản án của Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức nhưng đang kháng cáo; 6 hộ còn lại đang được UBND xã Quảng Tân xác minh, hòa giải tranh chấp.

Đối với 26 hộ còn lại, hồ sơ rà soát cho thấy các trường hợp này không có sổ giao khoán hoặc giấy tờ liên quan đến đất đai đang sử dụng, không sinh sống tại địa phương hoặc chưa đến kê khai, đăng ký. Đây là những trường hợp cần tiếp tục xác minh, làm rõ căn cứ sử dụng đất và điều kiện giải quyết theo quy định.

Bên cạnh việc xử lý hồ sơ tồn đọng, UBND xã Quảng Tân cho biết, sẽ tiếp tục giao Phòng Kinh tế phối hợp với các cơ quan chuyên môn về đất đai rà soát, cập nhật số liệu, bảo đảm thống nhất giữa diện tích đo đạc, hiện trạng sử dụng đất và kết quả cấp giấy chứng nhận qua từng thời kỳ.

Tăng cường tiếp công dân, đối thoại và xử lý kiến nghị

Trong quá trình giải quyết vụ việc, các cơ quan của tỉnh Đắk Nông trước đây đã tổ chức nhiều đợt làm việc, tiếp công dân và đối thoại với ông Nguyễn Đình Phú cùng đại diện các hộ dân.

Ngày 29/5/2025, Tổ giúp việc được thành lập để phục vụ công tác kiểm tra, rà soát đã làm việc với ông Nguyễn Đình Phú, ghi nhận 9 nội dung kiến nghị, phản ánh. Trong đó, 1 nội dung đề nghị thu hồi diện tích đất của Nông trường để giao địa phương quản lý thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và đã được trả lời. 8 nội dung còn lại liên quan trực tiếp đến hợp đồng giao khoán, các khoản thu và nghĩa vụ giữa người dân với Công ty.

Theo hồ sơ chuyên môn, trong 8 nội dung liên quan đến Công ty, có 7 nội dung đã được xem xét qua các kết luận thanh tra năm 2014 và năm 2015; nội dung còn lại đã được Công ty xem xét, trả lời.

Ngày 26/6/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông trước đây tổ chức đối thoại với ông Nguyễn Đình Phú và đại diện các hộ dân. Kết luận buổi đối thoại được thông báo tại Văn bản số 1049/TB-VPUBND ngày 26/6/2025 của Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi tổ chức lại đơn vị hành chính, UBND xã Quảng Tân tiếp tục triển khai công tác tiếp công dân, nắm bắt tình hình và phối hợp giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Ngày 7/8/2025, xã tổ chức tiếp 15 người; ngày 4/12/2025 tiếp công dân với 124 người tham gia.

Đáng chú ý, ngày 27/1/2026, UBND xã tổ chức đối thoại giữa các hộ dân và Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông, với 5 người đại diện và hơn 100 người tham gia. Buổi đối thoại ghi nhận 26 ý kiến của người dân.

Trên cơ sở các ý kiến này, UBND xã ban hành Công văn số 172/UBND-VP ngày 4/2/2026, chuyển 26 ý kiến đến Công ty để xem xét, trả lời. Ngày 10/3/2026, Công ty ban hành Văn bản số 33/CV-CT về việc trả lời kiến nghị, phản ánh của người lao động nhận khoán. UBND xã tiếp tục ban hành Công văn số 324/UBND-VP ngày 17/3/2026, sao gửi nội dung trả lời đến các hộ dân liên quan.

Theo UBND xã Quảng Tân, các nội dung kiến nghị đã được đối thoại, xem xét và giải quyết theo phạm vi, thẩm quyền của các cơ quan liên quan. Qua rà soát sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, địa phương cho biết chưa phát sinh đơn thư mới liên quan đến những nội dung đã được giải quyết, đối thoại để phải tổ chức đối thoại lại.

Tiếp tục xử lý vi phạm đất đai, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện hợp đồng giao khoán

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đất đai tại khu vực Nông trường vẫn còn nhiều khó khăn. Theo báo cáo của UBND huyện Tuy Đức tháng 6/2020, cơ quan chức năng từng lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 trường hợp lấn, chiếm đất. Một số vụ việc liên quan đến chặt phá vườn cây, chiếm đoạt tài sản và xử lý vi phạm còn gặp trở ngại trong quá trình xác minh, định giá.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 7/7/2026, UBND xã Quảng Tân đã tiếp nhận, phối hợp với Nông trường Đắk Ngo xác minh và thiết lập hồ sơ đối với 14 trường hợp có dấu hiệu chiếm đất, xây dựng nhà trái phép. Các hồ sơ đang tiếp tục được hoàn thiện để xử lý theo quy định.

UBND xã cũng cho biết, việc thực hiện hợp đồng giao khoán hiện gặp khó khăn do một số hộ chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc chưa phối hợp với Công ty. Tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý chặt phá vườn cây và xây dựng nhà trái phép vẫn còn xảy ra. Ngoài ra, có 7 vụ việc Công ty đã thắng kiện nhưng chưa thi hành án được.

Đối với các trường hợp này, địa phương xác định tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, doanh nghiệp và cơ quan thi hành án để xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm việc quản lý, sử dụng đất tuân thủ quy định pháp luật.

UBND xã Quảng Tân cũng nhìn nhận, vụ việc kéo dài qua nhiều năm, hồ sơ địa chính và hợp đồng giao khoán được lưu giữ tại nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau. Do đó, quá trình tổng hợp cần phân định rõ mốc thời gian, địa bàn, diện tích và phạm vi từng nhóm hộ, tránh nhầm lẫn giữa số liệu lịch sử với kết quả hiện hành.

Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm giải quyết đối với từng nhóm vấn đề. Các nội dung liên quan đến hợp đồng giao khoán, tài chính và trách nhiệm của doanh nghiệp cần có sự phối hợp của Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông và Tổng công ty Cà phê Việt Nam; trong khi các vấn đề về quản lý đất đai, thu hồi đất, giải quyết tranh chấp, xét xử và thi hành án phải được xử lý bởi cơ quan có thẩm quyền tương ứng.

Kiến nghị cấp tỉnh phối hợp tháo gỡ các vấn đề tồn đọng

Để tiếp tục giải quyết vụ việc, UBND xã Quảng Tân kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và cơ quan thanh tra phối hợp rà soát, hướng dẫn xử lý những nội dung vượt thẩm quyền của cấp xã. Trong đó, cần làm rõ kết quả giải quyết các kiến nghị về khoản thu, hợp đồng giao khoán và những nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận, trả lời, qua đó bảo đảm thông tin thống nhất đến người dân, hạn chế tình trạng kiến nghị kéo dài.

Địa phương cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông tiếp tục rà soát phương án quản lý, sử dụng đất; cung cấp đầy đủ hồ sơ, làm rõ hiện trạng, ranh giới và diện tích đất đang sử dụng hoặc không còn sử dụng. Đồng thời, Công ty cần phối hợp đối thoại, giải thích và thực hiện trách nhiệm đối với các hộ nhận khoán theo quy định.

Ngoài ra, UBND xã đề nghị các sở, ngành liên quan hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý đất đai tại khu vực Nông trường, hướng dẫn giải quyết các hồ sơ cấp giấy chứng nhận còn tồn đọng và phối hợp khảo sát nhu cầu cấp thiết về hạ tầng, thủy lợi phục vụ đời sống, sản xuất của người dân, phù hợp với nguồn lực và thẩm quyền.

Việc tiếp tục rà soát, phân loại và giải quyết từng nhóm kiến nghị được xác định là nhiệm vụ cần thiết nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. UBND xã Quảng Tân đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ, cập nhật số liệu và xử lý những nội dung còn tồn tại theo quy định pháp luật./.