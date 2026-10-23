Rà soát, giải quyết chính sách sau sắp xếp bộ máy

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4551/VPCP-TKBT ngày 23/9/2026 của Văn phòng Chính phủ và căn cứ quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, Bộ Nội vụ vừa ban hành Văn bản số 11890/BNV-TCBC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hướng dẫn triển khai các nội dung liên quan đến giải quyết chính sách đối với các đối tượng chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Văn bản tập trung vào ba nội dung trọng tâm: sắp xếp đội ngũ và cơ sở giáo dục; giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; báo cáo kết quả thực hiện.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Văn bản số 11890/BNV-TCBC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hướng dẫn triển khai các nội dung liên quan đến giải quyết chính sách đối với các đối tượng chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ

Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; sắp xếp cơ sở giáo dục, bố trí và sử dụng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý theo nguyên tắc "Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên".

Các địa phương cần rà soát tổng thể phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, thực trạng đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý và giáo viên và thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại, bố trí, điều động, thuyên chuyển, sắp xếp, sử dụng đội ngũ giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục sau sắp xếp trên địa bàn để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế phải căn cứ Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP.

Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục đã được xem xét tinh giản trước khi Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP ban hành nhưng nghỉ việc sau khi nghị quyết có hiệu lực thì trường hợp đã được bố trí vào vị trí việc làm mới phù hợp sẽ không đặt vấn đề giải quyết tinh giản biên chế, còn trường hợp thuộc đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP tiếp tục thực hiện theo quy định.

Chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo rà soát, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Việc giải quyết chính sách phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách, trình tự và thủ tục theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Trường hợp phát hiện sai sót trong quá trình thực hiện, các địa phương có trách nhiệm kịp thời rà soát, khắc phục theo quy định.

Nhằm có cơ sở tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục nghỉ việc do sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, cùng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương báo cáo nhanh kết quả thực hiện đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý nêu trên.

Báo cáo gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính trước ngày 25/10/2026 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.