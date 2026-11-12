Rà soát dự toán kinh phí khoa học, công nghệ và chuyển đổi số năm 2027

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu chủ trì cuộc làm việc.

Theo Kế hoạch số 209 ngày 2/8/2026, UBND tỉnh đã xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực này năm 2027 là hơn 738 tỷ đồng. Qua rà soát, tổng nhu cầu kinh phí do các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường đề xuất là hơn 419 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Trong quá trình tổng hợp, thẩm định, một số nhiệm vụ được đề xuất bổ sung so với kế hoạch đã báo cáo Trung ương; một số nhiệm vụ chưa có đầy đủ hồ sơ hoặc chưa phù hợp với yêu cầu. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính dự kiến trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh bố trí hơn 275 tỷ đồng cho các nhiệm vụ đã có trong Kế hoạch số 209 và bảo đảm đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc làm việc.

Trong đó, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp tỉnh hơn 198 tỷ đồng, cấp xã gần 77 tỷ đồng. Đối với các nhiệm vụ đề xuất bổ sung ngoài kế hoạch, tổng kinh phí hơn 48 tỷ đồng, do chưa được tổng hợp trong phương án dự toán báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung rà soát danh mục nhiệm vụ, căn cứ đề xuất và điều kiện bảo đảm kinh phí; đồng thời trao đổi về khả năng cân đối ngân sách đối với các nhiệm vụ phát sinh.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp dự toán theo từng nhiệm vụ; kiểm tra hồ sơ pháp lý, dự toán và nguồn vốn; phân loại rõ các nhiệm vụ đủ điều kiện, cần bổ sung hồ sơ và không đủ điều kiện; đồng thời, loại bỏ các danh mục trùng lặp. Việc rà soát phải bám sát nhu cầu thực tế, ưu tiên các nhiệm vụ thiết thực, khả thi, xác định rõ mục tiêu, sản phẩm và cơ quan chủ trì.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Đối với các nhiệm vụ phát sinh, cần tổng hợp, đề xuất cụ thể, xác định rõ nguồn ngân sách địa phương; các nhiệm vụ sử dụng ngân sách Trung ương phải bám sát danh mục đã được tổng hợp, báo cáo, tránh trùng lặp nguồn vốn và phải hoàn trả ngân sách. Đồng thời, xác định chính xác cơ cấu vốn giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên; thực hiện đầy đủ quy trình lập dự toán, thẩm định, phê duyệt, mua sắm và quyết toán theo quy định. Trên cơ sở đó, hoàn thiện phương án tổng hợp, cân đối kinh phí, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của tỉnh, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thuận lợi trong quá trình triển khai.