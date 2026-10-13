Rà soát dữ liệu trên cổng IOC phục vụ công tác tổng hợp chỉ tiêu GRDP của tỉnh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đào Tài Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các xã, phường trong tỉnh.

Các đại biểu sở, ngành dự cuộc làm việc.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Hiện nay, thông tin, số liệu phục vụ theo dõi các chỉ tiêu GRDP của tỉnh được cung cấp trên Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Sơn La (IOC) từ nguồn dữ liệu do Cục Thống kê tỉnh. Tuy nhiên, việc cập nhật dữ liệu được thực hiện thông qua hình thức nhập liệu thủ công trên hệ thống VSR, chưa thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu tự động từ hệ thống thông tin chuyên ngành của ngành thống kê vào Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh để phục vụ khai thác trên IOC.

Bên cạnh đó, danh mục dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-UBND của UBND tỉnh chưa có danh mục dữ liệu của các cơ quan ngành dọc, trong đó có dữ liệu của ngành thống kê. Bởi vậy, việc xác định danh mục, phạm vi dữ liệu, đầu mối cung cấp và phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu của ngành thống kê vào Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh chưa được thực hiện. Việc cập nhật dữ liệu theo phương thức thủ công chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tự động hóa trong thu thập, tổng hợp và khai thác dữ liệu phục vụ công tác theo dõi, phân tích, dự báo và điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, đại diện các sở, ngành trao đổi các khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác IOC, nhất là trong việc hoàn thiện cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu từ hệ thống nguồn, bảo đảm dữ liệu được cập nhật kịp thời, chính xác và phù hợp với chu kỳ công bố các chỉ tiêu thống kê.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường phối hợp với Cục Thống kê rà soát, thống nhất các chỉ tiêu liên quan đến GRDP; cung cấp, kiểm tra, đối chiếu số liệu thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất và đúng thời hạn phục vụ công tác tổng hợp các chỉ tiêu GRDP của tỉnh.

Cục Thống kê phối hợp rà soát nguồn dữ liệu, phương pháp tổng hợp, đề xuất phương án kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu tự động vào Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, phục vụ khai thác trên IOC. Công an tỉnh phối hợp rà soát, đề xuất bổ sung danh mục dữ liệu của các cơ quan ngành dọc; Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phương án kết nối, tích hợp dữ liệu, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc cập nhật và khai thác dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin; Sở Nội vụ tham mưu thành lập tổ đôn đốc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai, cập nhật dữ liệu trên Kho dữ liệu dùng chung và khai thác dữ liệu trên IOC...