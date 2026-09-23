Rà soát động lực tăng trưởng hai con số

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội bổ sung, sửa đổi quy định tại khoản 6 Điều 2 Luật BHXH năm 2024 theo hướng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số trên cơ sở đề xuất của Chính phủ.