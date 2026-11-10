Rà soát điều kiện tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ mầm non

Đoàn do bà Châu Thị Thuỳ Phương, Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo, làm trưởng đoàn. Tham gia buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo UBND xã, các ngành chuyên môn, trạm y tế xã.

Bà Châu Thị Thuỳ Phương, Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, trưởng đoàn kiểm tra (bên phải), khảo sát thực tế tình hình tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Mầm non Bông Hồng.

Tại buổi kiểm tra, đoàn khảo sát thực tế khu vực bếp ăn, quy trình tiếp nhận, sơ chế, chế biến thực phẩm; kiểm tra việc thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, chất lượng và khẩu phần ăn của trẻ. Đồng thời, rà soát hồ sơ hợp đồng cung cấp thực phẩm, công tác quản lý thu - chi, điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường và y tế trường học.

Bữa ăn trưa bán trú của trẻ bảo đảm khẩu phần dinh dưỡng theo độ tuổi

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận nhà trường cơ bản đáp ứng các yêu cầu trong tổ chức bữa ăn bán trú. Nhân viên cấp dưỡng được khám sức khoẻ, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; khu vực bếp được bố trí theo nguyên tắc một chiều, trang thiết bị phục vụ chế biến tương đối đầy đủ. Công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và quản lý các khoản thu, chi phục vụ bán trú được duy trì.

Bà Nguyễn Bé Chính, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Hồng, báo cáo tình hình tổ chức bữa ăn bán trú và tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: khu vực sơ chế và chế biến chưa được tách biệt hoàn toàn; nhiệt kế trong tủ lưu mẫu chưa ghi nhận chính xác nhiệt độ thực tế; sân chơi có dấu hiệu xuống cấp, khuôn viên còn tình trạng đọng nước, cỏ mọc nhiều.

Đoàn đề nghị nhà trường khẩn trương khắc phục những tồn tại, hoàn thiện hồ sơ quản lý tài chính, bổ sung trang thiết bị cần thiết, tăng cường vệ sinh môi trường; đồng thời công khai hình ảnh bữa ăn và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm.

Ông Trần Công Mười, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Khánh Lâm, trao đổi về công tác phối hợp quản lý, bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho trẻ.

Thông qua kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh hạn chế, nâng cao trách nhiệm của nhà trường trong quản lý, tổ chức bữa ăn bán trú; bảo đảm chất lượng dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ./.