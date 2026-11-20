Khắc phục bất cập

Theo định hướng quy hoạch, đô thị Bắc Giang là đô thị tổng hợp, giữ vai trò trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật của thành phố Bắc Ninh. Đến năm 2050, quy mô khoảng 440 km², dân số khoảng 1,18-1,23 triệu người.

Một góc đô thị Bắc Giang nhìn từ trên cao.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Phòng Quy hoạch, Kiến trúc (Sở Xây dựng) cho biết: "Thực tế sau khi triển khai các đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt, một số vị trí bộc lộ bất cập về chức năng sử dụng đất, quy mô công trình, tổ chức không gian và yêu cầu hạ tầng. Sắp xếp đơn vị hành chính cũng làm phát sinh nhu cầu bố trí lại quỹ đất cho trụ sở cơ quan, trường học, nhà ở xã hội, cây xanh, bãi đỗ xe và các công trình công cộng. Vì vậy, việc rà soát, điều chỉnh cục bộ là cần thiết để quy hoạch thực sự phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao trong tổ chức thực hiện".

Đô thị Bắc Giang được quy hoạch gồm các phường: Bắc Giang, Tân An, Tân Tiến, Yên Dũng, Đa Mai, Tiền Phong, Cảnh Thụy. Theo định hướng quy hoạch, đô thị Bắc Giang là trung tâm cấp thành phố, đô thị tổng hợp, giữ vai trò trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật của thành phố Bắc Ninh. Không gian phát triển hướng tới mô hình đô thị nén tại khu vực trung tâm, đô thị sinh thái gắn với các không gian tự nhiên, đô thị xanh, thông minh. Quy mô diện tích dự kiến khoảng 440 km², dân số đến năm 2050 khoảng 1,18-1,23 triệu người.

Tại phường Tân Tiến, qua rà soát, địa phương đã đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu số 2 theo hướng cơ cấu lại không gian đô thị, chuyển đổi một số khu đất chưa phù hợp sang các chức năng có hiệu quả sử dụng cao hơn; bổ sung quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, giáo dục, thương mại - dịch vụ, cây xanh, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng thiết yếu.

Theo ông Hoàng Trọng Tuấn, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Tiến, phường xác định công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và quỹ đất hiện có, đồng thời tạo dư địa cho phát triển lâu dài. Trên cơ sở đánh giá thực trạng và nhu cầu phát triển, phường chủ động báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm các chức năng sử dụng đất phù hợp hơn với yêu cầu thực tế.

Sau khi các nội dung điều chỉnh được thành phố phê duyệt, phường Tân Tiến tập trung triển khai các dự án đầu tư như: Một số dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, Trường Mầm non Hương Gián. Đối với các khu đất thương mại - dịch vụ, nhà đầu tư đang nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171. Một số lô đất được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố triển khai thủ tục đấu giá…

Phường Bắc Giang đề xuất điều chỉnh một số nội dung thuộc quy hoạch phân khu số 1 và số 2. Ông Triệu Tiến Đạt, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Giang thông tin, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xuất phát từ yêu cầu khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện, bảo đảm quy hoạch phù hợp với hiện trạng và nhu cầu phát triển đô thị. UBND phường đã tổ chức lập, trình thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt 3 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu số 1 và số 2. Các nội dung điều chỉnh đều được nghiên cứu trong mối liên hệ với quy hoạch chung, bảo đảm sự đồng bộ giữa các khu vực và khả năng triển khai.

Theo ông Đạt, khi chức năng sử dụng đất và hệ thống hạ tầng được tổ chức hợp lý, các dự án trên địa bàn phường Bắc Giang sẽ được triển khai đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và hoạt động kinh tế...

Hoàn thiện diện mạo đô thị

Một trong những mục tiêu quan trọng của việc điều chỉnh quy hoạch là tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai, khai thác hiệu quả quỹ đất và thu hút nguồn lực đầu tư xã hội. Thực tế, nhiều nội dung điều chỉnh đã gắn trực tiếp với các dự án cụ thể như: Nhà ở xã hội, trường học, công trình thương mại - dịch vụ, bãi đỗ xe, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật. Đây là những yếu tố góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị, đáp ứng yêu cầu của người dân, gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Phối cảnh khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp phường Tân Tiến.

Tuy nhiên, để quy hoạch phát huy hiệu quả, bên cạnh việc rà soát, điều chỉnh phù hợp, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường quản lý, tổ chức thực hiện nghiêm túc, tránh tình trạng quy hoạch được phê duyệt nhưng chậm triển khai hoặc thiếu sự đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch.

Kiểm tra công tác thực hiện quy hoạch tại các phường: Tân An, Tân Tiến, Tiền Phong… vào đầu tháng 11/2026, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các sở, ngành chức năng và địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án, công trình theo quy hoạch được duyệt. Nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố những nội dung điều chỉnh quy hoạch phù hợp với hiện trạng và định hướng phát triển; đặc biệt phải phát huy được tiềm năng, thế mạnh của từng khu vực, tạo thuận lợi và tăng tính hấp dẫn trong thu hút đầu tư.

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố đặt ra yêu cầu rất rõ đối với các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở. Đó là quy hoạch phải xuất phát từ thực tiễn, có tầm nhìn dài hạn nhưng cũng phải giải quyết được những vấn đề cụ thể trước mắt. Việc điều chỉnh cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính đồng bộ, liên kết giữa các khu vực, không làm phá vỡ cấu trúc không gian và định hướng phát triển tổng thể đã được xác lập; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Với sự chủ động của các địa phương, sự phối hợp của ngành chức năng và chỉ đạo quyết liệt của thành phố, việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phân khu tại đô thị Bắc Giang đang từng bước tạo lập cơ sở cho những không gian phát triển mới. Khi nguồn lực đất đai được khai thác hợp lý, các dự án triển khai đồng bộ và hạ tầng được đầu tư tương xứng, quy hoạch sẽ thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng đô thị Bắc Giang hiện đại, văn minh, xanh và đáng sống.