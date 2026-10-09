Rà soát, điều chỉnh phương án đầu tư hạ tầng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài

Nhà liên hợp Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã rà soát, hoàn thiện phương án tổng thể Dự án Phát triển hạ tầng Mộc Bài đến năm 2030, đề xuất lựa chọn phương án tận dụng công trình hiện hữu, điều chỉnh quy mô đầu tư theo nhu cầu thực tế và tổ chức lại luồng người, phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu. Điểm đáng chú ý là diện tích trực tiếp phục vụ kiểm soát xuất nhập cảnh tại Trạm Kiểm soát liên hợp giảm từ khoảng 6.000 m² trong phương án trình tháng 7/2026 xuống còn khoảng 3.400 m².

Theo ông Nguyễn Hoàng Nam, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, việc rà soát được thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh về xem xét lại quy hoạch, không gian, quy mô và công năng các hạng mục trong quá trình nghiên cứu thiết kế Dự án Phát triển hạ tầng Mộc Bài đến năm 2030. Phương án đầu tư phải bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động tại cửa khẩu trong giai đoạn tới, đồng thời phù hợp định hướng hiện đại hóa công tác kiểm soát biên giới.

Theo phương án Ban Quản lý Khu kinh tế đề xuất lựa chọn, Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài được nâng cấp trên cơ sở giữ lại khối kiến trúc trung tâm, mở rộng hai bên theo nhu cầu sử dụng và sắp xếp lại công năng. Trong tổng diện tích khoảng 3.400 m² trực tiếp phục vụ kiểm soát xuất nhập cảnh, khoảng 1.500 m² tầng trệt hiện hữu được cải tạo, khoảng 1.900 m² được xây mới ở hai bên công trình. Phương án giảm quy mô mái che, chưa đặt yêu cầu di dời đồng loạt các cơ quan tại cửa khẩu trong giai đoạn đến năm 2030.

Việc tận dụng công trình hiện hữu nhằm giảm nhu cầu giải phóng mặt bằng, hạn chế di dời và thuận lợi hơn trong tổ chức thi công khi cửa khẩu vẫn duy trì hoạt động. Mặt bằng bên trong được bố trí riêng khu làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, khu chờ, quầy kiểm soát, vị trí soi chiếu hành lý và cổng kiểm soát tự động. Khối nhà trung tâm bố trí nơi làm việc của lực lượng Biên phòng, Hải quan, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật và thực vật; hai bên tổ chức làn xe khách, vị trí đón trả khách và hành lang có mái che, hạn chế giao cắt giữa hành khách và phương tiện.

Cùng với khu vực nhà trạm, phương án chú trọng tổ chức giao thông và luồng hàng hóa qua cửa khẩu. Chốt 1A phục vụ kiểm soát hàng xuất khẩu, Chốt 1B phục vụ hàng nhập khẩu; luồng xe hàng được tách khỏi luồng hành khách qua Trạm Kiểm soát liên hợp. Khu vực trước Barie số 2 được bố trí đảo phân luồng, các làn tiếp cận và vị trí quay đầu xe nhằm hạn chế ùn tắc tại điểm kiểm soát. Tuyến đường phục vụ xe hàng nhập khẩu được quy hoạch dài khoảng 1,25 km, nhưng trong dự án này trước mắt chỉ đầu tư đoạn khoảng 418 m theo chủ trương đã phê duyệt. Phần còn lại chỉ được xem xét đầu tư nếu phát sinh nguồn vốn tiết kiệm sau đấu thầu, đủ điều kiện sử dụng và được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Đối với định hướng cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh, phương án dành không gian và hạ tầng kỹ thuật phục vụ lắp đặt cổng kiểm soát tự động, thiết bị đọc giấy tờ, camera giám sát, bảng chỉ dẫn điện tử và kết nối dữ liệu giữa các lực lượng chức năng tại trạm, barie và các chốt kiểm soát. Trước mắt, hồ sơ xác định mặt bằng, đường truyền, cấp điện và vị trí lắp đặt thiết bị; việc trang bị, kết nối và vận hành được cụ thể hóa theo lộ trình, yêu cầu nghiệp vụ, khả năng liên thông dữ liệu và nguồn vốn, trên cơ sở thống nhất với các cơ quan chuyên ngành.

Ngoài hạng mục nâng cấp, mở rộng Trạm Kiểm soát liên hợp, dự án giữ quy mô và hướng tuyến đường kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã được phê duyệt, dài khoảng 4,45 km, mặt cắt ngang 70 m, gồm 10 làn xe; hệ thống kênh thoát nước dài khoảng 3,53 km, gồm tuyến KT1 dài khoảng 1,86 km và tuyến KT1-1 dài khoảng 1,67 km, được kết nối với mạng lưới thoát nước khu vực nhằm tăng khả năng tiêu thoát, góp phần khắc phục tình trạng ngập tại đường 75A và khu vực cửa khẩu. Tuyến kênh lưỡng dụng biên giới dài khoảng 2,9 km chưa đưa vào dự án này, mà được nghiên cứu trong dự án riêng để bảo đảm kết nối đồng bộ, tránh trùng lặp khối lượng đầu tư.

Theo ông Nguyễn Hoàng Nam, dự án Phát triển hạ tầng Mộc Bài đến năm 2030 được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 962 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2027–2030. Dự án gồm ba hợp phần: mở rộng tuyến đường kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài; nâng cấp, mở rộng Trạm Kiểm soát liên hợp và cải tạo cảnh quan khu vực Cột mốc 171; xây dựng hai nhánh kênh thoát nước KT1 và KT1-1 với tổng chiều dài khoảng 3,53 km.

Việc đầu tư các hạng mục này nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, kiểm soát và thoát nước tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài; cải thiện kết nối với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài; đồng thời, đáp ứng yêu cầu tổ chức, phân luồng phương tiện, hàng hóa và hành khách qua cửa khẩu. Dự án cũng hướng đến nâng cấp điều kiện làm việc, kiểm soát tại Trạm Kiểm soát liên hợp, tạo cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và nâng cao hiệu quả khai thác cửa khẩu.