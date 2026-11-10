Rà soát, điều chỉnh giá cước vận tải phù hợp với chi phí nhiên liệu

Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các quy định về giá, kê khai giá, niêm yết và bán đúng giá đã niêm yết theo các văn bản chỉ đạo.

Không để xảy ra tình trạng tăng giá cước vận tải bất hợp lý trên địa bàn Hà Nội.

Các đơn vị vận tải cần chủ động rà soát lại toàn bộ cơ cấu chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu để xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá cước vận tải sao cho phù hợp. Mức điều chỉnh phải bảo đảm tương ứng với mức giảm của chi phí nhiên liệu ở thời điểm hiện tại.

Cùng với đó, cần linh hoạt điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải, hạn chế tình trạng phương tiện chạy rỗng nhằm tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Phòng Kiểm tra tăng cường kiểm tra công tác kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước vận tải hành khách đối với các đơn vị kinh doanh vận tải.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, xác minh và xử lý các hành vi tăng giá không đúng quy định trong những tháng cuối năm, dịp Tết Nguyên đán.

Rà soát, kiểm tra công tác về giá, kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước vận tải của các đơn vị vận tải hành khách.

Đặc biệt không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý khi giá nhiên liệu điều chỉnh tăng hoặc không điều chỉnh kê khai giảm giá cước khi giá nhiên liệu đã giảm, góp phần kiểm soát lạm phát.