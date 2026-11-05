Rà soát điểm đen ngập lụt, sạt lở, sẵn sàng ứng phó mưa bão

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; đồng thời rà soát, cập nhật phương án ứng phó mưa bão trên các tuyến đường được giao quản lý, xác định cụ thể các vị trí xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, bố trí sẵn tại các vị trí trọng điểm để xử lý ngay khi có sự cố thiên tai (Ảnh minh hoạ).

Các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc theo phương châm "bốn tại chỗ", bố trí sẵn tại các vị trí trọng điểm để kịp thời xử lý sự cố, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi được huy động.

Cùng đó, tăng cường theo dõi dự báo, cảnh báo thiên tai; tổ chức tuần đường, kiểm tra các ngầm, tràn, cầu yếu, đoạn đường ngập sâu, mái taluy cao và khu vực có nguy cơ sạt lở; chủ động khơi thông cống, rãnh. Tại các vị trí nguy hiểm, cần bố trí người cảnh giới, biển báo và rào chắn.

Các đơn vị phải chủ động phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực không bảo đảm an toàn; phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm khi cần thiết.

Khi xảy ra sạt lở, hư hỏng công trình hoặc chia cắt giao thông, cần khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện khắc phục, sớm thông xe. Trong thời gian chưa thể lưu thông, phải tổ chức phân luồng, cảnh báo kịp thời cho người tham gia giao thông. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý các tuyến đường liền kề để thống nhất phương án phân luồng, ứng cứu.

Đối với các dự án đang triển khai, Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu thực hiện nghiêm phương án phòng, chống thiên tai; không để hoạt động thi công cản trở dòng chảy, gây ngập úng, sạt lở. Tại các đoạn đường vừa thi công vừa khai thác, cần bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, người hướng dẫn, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng và an toàn công trình.

Cục Đường bộ cũng yêu cầu các đơn vị duy trì trực ban 24/24h, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Khi xảy ra sự cố, phải báo cáo ngay Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Cục Đường bộ Việt Nam; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để được xử lý.

Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị bảo trì, nhà thầu, đồng thời đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp BOT thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các yêu cầu trên. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai phương án ứng phó trên các tuyến cao tốc do Tổng công ty quản lý, khai thác.