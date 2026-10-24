Rà soát, đề xuất khen thưởng và xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

Lực lượng Kiểm lâm Lâm Đồng tuần tra, kiểm tra việc quản lý bảo vệ rừng

Theo đó, triển khai Thông báo số 653/TB-SNNMT ngày 13/10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về kết luận của đồng chí Phan Nguyễn Hoàng Tân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại cuộc họp giao ban tháng 10/2026, trong đó, có nội dung giao: “Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng kịp thời đề xuất khen thưởng đối với đơn vị có hoạt động tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng; đề xuất xử lý trách nhiệm hoặc tham mưu luân chuyển Lãnh đạo đơn vị để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, lấn, chiếm đất lâm nghiệp nhưng không có biện pháp ngăn chặn, phát hiện xử lý kịp thời”.

Từ nội dung trên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Chi cục Kiểm lâm căn cứ kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng 9 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh, chủ trì, phối hợp với các đơn vị chủ rừng, rà soát, đề xuất Giám đốc Sở khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng. Văn bản đề xuất phải nêu rõ thành tích, kết quả nổi bật và gửi kèm hồ sơ, tài liệu chứng minh.

Rà soát, đề xuất kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị chủ rừng để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, lấn, chiếm đất lâm nghiệp mà không có biện pháp ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời theo quy định pháp luật. Hồ sơ đề xuất khen thưởng, báo cáo đề xuất kiểm điểm gửi về Sở (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/11/2026.

Giao Phòng Tổ chức cán bộ, chủ trì tiếp nhận, thẩm định hồ sơ do Chi cục Kiểm lâm đề xuất khen thưởng và tham mưu công tác kiểm điểm, kỷ luật đối với các đơn vị chủ rừng theo quy định./.