Rà soát đề án, nâng cao chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung rà soát dự thảo Đề án tăng cường giáo dục nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; dự thảo Đề án cung cấp sữa miễn phí cho trẻ em, học sinh mầm non và tiểu học. Đồng thời xem xét danh mục ngành, nghề trọng điểm đào tạo theo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ từ ngân sách nhà nước đối với giáo dục nghề nghiệp.

Đại biểu tham dự cuộc họp.

Theo dự thảo Đề án tăng cường giáo dục nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, giáo dục nghệ thuật góp phần phát triển toàn diện người học, bồi dưỡng cảm xúc, năng lực thẩm mỹ, khả năng sáng tạo và ý thức gìn giữ các giá trị văn hoá. Tuy nhiên, việc triển khai tại các trường còn chưa đồng đều; đội ngũ giáo viên, thiết bị, nhạc cụ và không gian thực hành còn hạn chế.

Toàn tỉnh hiện có 259 cơ sở giáo dục tiểu học, THCS và THPT. Trong đó, chỉ 17 cơ sở duy trì câu lạc bộ nghệ thuật thường xuyên, 46 cơ sở chưa tổ chức câu lạc bộ. Bên cạnh đó, 160 cơ sở chưa có phòng học bộ môn riêng, 88 cơ sở thiếu thiết bị thực hành tối thiểu và 132 cơ sở có thiết bị, nhạc cụ cũ, hư hỏng một phần.

Ông Dương Hồng Xuân (giữa), Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT tỉnh, trình bày dự thảo Đề án tăng cường giáo dục nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2026 - 2030, Đề án hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục nghệ thuật, mở rộng cơ hội thực hành, sáng tạo cho học sinh, đồng thời phát huy vai trò của nghệ nhân, nghệ sĩ trong trường học. Các loại hình nghệ thuật truyền thống như đờn ca tài tử, dân ca và nhạc cụ dân tộc được chú trọng nhằm bảo tồn bản sắc văn hoá địa phương.

Tỉnh phấn đấu 80% cơ sở giáo dục duy trì hoạt động nghệ thuật định kỳ, 70% người học tham gia thường xuyên ít nhất một hoạt động nghệ thuật phù hợp và 100% giáo viên được giao nhiệm vụ giáo dục nghệ thuật được bồi dưỡng chuyên môn.

Đối với Đề án hỗ trợ sữa cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến hỗ trợ khoảng 6.927 trẻ em, học sinh thuộc nhóm ưu tiên và được xác định suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng. Mức hỗ trợ tối đa 180 hộp sữa/trẻ/năm học, với dung tích 110 ml đối với trẻ mầm non và 180 ml đối với học sinh tiểu học.

Tổng kinh phí dự kiến hơn 7 tỷ đồng/năm học, nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao thể lực, tầm vóc trẻ em và bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Ông Nguyễn Văn Nguyên (bìa phải), Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Một nội dung khác được xem xét tại cuộc họp là đề xuất danh mục ngành, nghề trọng điểm đào tạo theo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện từ ngân sách nhà nước đối với giáo dục nghề nghiệp. Danh mục dự thảo gồm 42 ngành, nghề ở trình độ cao đẳng và trung cấp, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, các ngành, nghề gắn với thế mạnh kinh tế của địa phương như nuôi trồng thuỷ sản, nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ; chế biến và bảo quản thuỷ sản; cơ điện lạnh thuỷ sản được chú trọng.

Bên cạnh đó là các ngành, nghề phục vụ phát triển năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, logistics, quản lý và khai thác cảng, du lịch, công nghệ kỹ thuật và một số lĩnh vực thiết yếu khác. Việc xác định ngành, nghề trọng điểm nhằm định hướng đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động, đặc điểm kinh tế - xã hội và yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quốc Thanh (giữa), Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, đóng góp ý kiến đối với các nội dung liên quan đến giáo dục nghệ thuật và phát huy giá trị văn hoá địa phương.

Đáng chú ý, một số ngành, nghề được đề xuất phục vụ nhu cầu nhân lực khi phát triển hệ thống cảng biển, logistics và Cảng Hòn Khoai. Đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển chuỗi giá trị thuỷ sản, năng lượng sạch và chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, khẩn trương rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện các nội dung dự thảo đề án. Trong đó, cần bảo đảm tính thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và nguồn lực của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp rà soát các đề án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh xem xét theo quy định. Qua đó, hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo tốt hơn cho học sinh và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới./.