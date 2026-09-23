Rà soát, đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027

Chiều 22/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ chuẩn bị cho Năm APEC 2027. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ yêu cầu Ban Thư ký Quốc gia chủ động, ráo riết hơn nữa trong công tác chuẩn bị, đồng thời nhấn mạnh truyền thông cần đi trước một bước, đẩy mạnh quảng bá xuyên suốt quá trình Việt Nam chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà.

Theo Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ, hai nhiệm vụ trọng tâm sắp tới là phục vụ chuyến thăm và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Trung Quốc, và chuẩn bị Hội nghị quan chức cấp cao không chính thức (ISOM).

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ cũng chỉ đạo cần xây dựng thông điệp quốc gia xuyên suốt trong cả năm 2027, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh các địa phương, đặc biệt là Phú Quốc, đồng thời tiếp tục kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2027 và tăng cường phối hợp giữa Ban Thư ký Quốc gia với các tiểu ban liên quan.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ khẳng định, công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đã bước vào thời điểm then chốt, đề nghị Ban Thư ký Quốc gia APEC chủ động hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Tại cuộc họp, Ban Thư ký Quốc gia đã báo cáo một số nội dung về công tác chuẩn bị cho sự kiện. Cụ thể, về hậu cần, đã khảo sát địa điểm tổ chức tại một số địa phương và sẽ tiếp tục khảo sát, xây dựng phương án chi tiết trong thời gian tới.

Về nội dung, Đề án hiện đang trong quá trình lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan; trên tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Ban Thư ký đã điều chỉnh các thông điệp trong Đề án để bám sát hơn với chiến lược, định hướng chỉ đạo chung. Văn kiện định hướng cũng đang được hoàn thiện để gửi lấy ý kiến các nền kinh tế thành viên APEC, hướng tới đạt đồng thuận tại ISOM, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 tới.

Ngoài ra, Ban Thư ký cũng đang chuẩn bị các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân lực phục vụ APEC 2027, đặc biệt là tại các địa phương.

Về truyền thông, Ban Thư ký đang phối hợp với các cơ quan liên quan để lựa chọn logo chính thức của Năm APEC 2027, cũng như phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện các chương trình phỏng vấn.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ khẳng định công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đã bước vào thời điểm then chốt, đề nghị Ban Thư ký Quốc gia và các tiểu ban liên quan tiếp tục nỗ lực, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.