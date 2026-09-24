Rà soát đầu tư nâng cấp sân vận động Thăng Bình

Sân vận động Thăng Bình là nơi vui chơi, giải trí, phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao của huyện Thăng Bình (cũ), nay thuộc địa bàn xã Thăng Bình.

Hiện chính quyền địa phương định hướng phương án đầu tư, cải tạo, nâng cấp sân vận động thành Trung tâm Thể thao khu vực của thành phố. Không chỉ giúp công trình phát huy hiệu quả trong phục vụ các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân, việc nâng cấp công trình và đưa vào sử dụng được kỳ vọng kết nối hệ thống thiết chế thể thao đồng bộ trên địa bàn Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc và khảo sát, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với UBND xã Thăng Bình về định hướng nâng cấp sân vận động; đề nghị địa phương tổng hợp phương án, lộ trình đầu tư cải tạo, nâng cấp và công năng sử dụng của công trình.