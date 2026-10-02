Rà soát, đánh giá nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt phát biểu tại hội nghị.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay, 34/34 địa phương hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường học, giảm số đơn vị sự nghiệp công lập từ 37.530 xuống còn 18.555 đơn vị, tương đương 50,6%. Toàn quốc hiện có hơn 1,8 triệu giáo viên, thiếu gần 117.000 người so với nhu cầu; đồng thời thừa cục bộ hơn 12.000 giáo viên ở một số môn học, cấp học và địa bàn.

Các địa phương tổ chức bán trú, bảo đảm điều kiện ăn, nghỉ, sinh hoạt cho học sinh, nhất là tại những cơ sở triển khai học 2 buổi/ngày; chú trọng an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và cơ sở vật chất phục vụ học sinh. Về chuyển đổi số, đến ngày 30/9/2026, cả nước cấp hơn 17,9 triệu học bạ số, đạt 94,7%; tỷ lệ cập nhật cơ sở dữ liệu trường học năm học 2026 - 2027 đạt 95%.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu UBND các tỉnh, thành phố.

Tại Điện Biên, 45/45 xã, phường đã hoàn thành tổ chức lại cơ sở giáo dục, giảm số đầu mối từ 466 xuống còn 194; riêng khối trường do cấp xã quản lý giảm 62,7%. Qua rà soát, ngành Giáo dục Điện Biên hiện còn thiếu 941 giáo viên. Tỉnh đã biệt phái 63 giáo viên đến các trường nội trú biên giới, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu và dự kiến hợp đồng 370 giáo viên trong năm học 2026 - 2027.

Đến ngày 29/9, toàn tỉnh thiếu hơn 31.400 bản sách giáo khoa, ảnh hưởng hơn 20.000 học sinh. Về tổ chức bữa ăn bán trú hiện được triển khai tại 166 trường với hơn 113.000 trẻ em, học sinh; các trường cơ bản thực hiện đầy đủ quy trình kiểm thực, lưu mẫu và công khai thực phẩm, thực đơn, thu - chi. Tuy nhiên, một số trường vùng khó thiếu bếp ăn, kho bảo quản, nước sạch, thiết bị và nhân lực phục vụ.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương tập trung cho ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp mạng lưới trường lớp; tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở các môn học và địa bàn đặc thù; việc bảo đảm sách giáo khoa, cơ sở vật chất và tổ chức bữa ăn bán trú.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học, nhất là những vấn đề phát sinh sau sắp xếp mạng lưới trường lớp và tổ chức chính quyền địa phương. Việc bố trí, tuyển dụng giáo viên phải bám sát nhu cầu thực tế, bảo đảm đúng người, đúng vị trí, không để tình trạng nơi thừa, nơi thiếu kéo dài.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Bộ trưởng đề nghị các địa phương tập trung bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa, cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ dạy học; ưu tiên nguồn lực cho vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nơi điều kiện học tập còn khó khăn. Đối với bữa ăn học đường, cần chuyển mạnh sang quản lý theo chuỗi, kiểm soát từ nguồn cung cấp đến chế biến, bảo quản và sử dụng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh. Các trường phổ thông nội trú liên cấp khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, điều kiện ăn ở, chăm sóc và sinh hoạt; theo dõi sát quá trình vận hành để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm quyền học tập và điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh.