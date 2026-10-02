Rà soát, đánh giá nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2026 - 2027

Đồng chí Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, sau gần 1 tháng triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, đến nay 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục.

Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, giảm 50,6%. Cùng với tinh gọn bộ máy, số cán bộ quản lý giáo dục giảm 33.870 người, trong đó 21.009 người được bố trí làm giáo viên.

Trong quá trình vận hành mô hình trường mới, một số nơi còn vướng về tổ chức bộ máy, phân cấp, bàn giao tài chính, tài sản... Công tác tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm được quan tâm.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đề nghị các vụ, cục thuộc Bộ GD&ĐT phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện các thể chế và các văn bản pháp luật hướng dẫn cho địa phương về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý sau sắp xếp.

Các địa phương tiếp tục rà soát, bố trí, điều động, luân chuyển đội ngũ, giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; bảo đảm cơ sở vật chất.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Về bữa ăn bán trú, đồng chí yêu cầu phải chuyển từ quản lý “bếp ăn” sang quản trị toàn bộ chuỗi bữa ăn; hoàn thiện quy định thống nhất, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và tăng cường kiểm tra, giám sát nhà cung cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị: Sở GD&ĐT tổng hợp kết quả kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; đánh giá cụ thể tác động của việc điều chỉnh chức vụ, vị trí công tác sau sắp xếp và đề xuất phương án giải quyết.

Đồng thời, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính tính toán cụ thể kinh phí thực hiện chính sách đối với cán bộ quản lý giáo dục theo Nghị định số 154. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết việc tuyển dụng đối với 2.448 giáo viên đã thi tuyển.