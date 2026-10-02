Rà soát, đánh giá nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2026-2027

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.L

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, các địa phương trên cả nước đã chủ động triển khai nhiệm vụ năm học mới. Nổi bật là công tác sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn đầu mối; tích cực triển khai học bạ số, văn bằng số và đồng bộ dữ liệu ngành; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm, bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh theo Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với tỉnh Quảng Trị, ngay từ đầu năm học, địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Về tổ chức, tỉnh đã quyết liệt sắp xếp giảm 455 đầu mối trường học (đạt 50,84%), đồng thời giữ các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa để bảo đảm an toàn cho học sinh. Về chuyển đổi số, tỉ lệ phát hành học bạ số đạt 99,96%; 100% trường phổ thông cấp xong chữ ký số giáo viên và số hóa hoàn tất hơn 363.000 bằng tốt nghiệp THPT. Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ở các cơ sở giáo dục được chú trọng, nhằm bảo vệ sức khỏe cho hơn 133.000 học sinh bán trú.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã thảo luận thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của địa phương. Cụ thể là tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở một số môn học; áp lực nguồn vốn hoàn thiện hạ tầng các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới; cùng một số vướng mắc kỹ thuật khi cập nhật cơ sở dữ liệu ngành sau sáp nhập. Đồng thời, đề xuất Chính phủ và Bộ GD-ĐT tiếp tục hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện chính sách đãi ngộ đội ngũ nhà giáo và tăng cường phân quyền quản trị cơ sở dữ liệu cho cấp sở để chủ động xử lý vướng mắc sau sáp nhập.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, các địa phương và nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, nâng cao tính chủ động, đồng thời tập trung chuẩn hóa cơ sở dữ liệu ngành để tháo gỡ tận gốc các vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu toàn ngành chuyển đổi tư duy quản lý từ "ban hành văn bản" sang "đồng hành, giám sát và đánh giá tác động thực tế", đồng thời tập trung triển khai quyết liệt các nhóm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp lại bộ máy phải được đánh giá kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tối đa quyền học tập của học sinh. Đối với nhân sự, các địa phương cần chủ động luân chuyển giáo viên để khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ, đồng thời nhanh chóng chốt chính xác số liệu biên chế trước ngày 15/10.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu chính quyền địa phương chịu trách nhiệm tổ chức, đấu thầu suất ăn bán trú, tuyệt đối không đẩy gánh nặng sang hiệu trưởng, giáo viên; khẩn trương hoàn thiện các công trình cơ sở vật chất còn dang dở tại các trường dân tộc nội trú; tập trung làm sạch dữ liệu ngành để kết nối với VNeID và triển khai hệ thống quản trị dùng chung toàn quốc.