Chiều 20-11, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá mô hình tổ chức của Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đồng chí Lê Tiến Đạt - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt cho biết, sau 1 năm vận hành, tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra từng bước được kiện toàn. Việc tiếp nhận, phân công nhiệm vụ cơ bản góp phần thực hiện tốt hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tuy nhiên, thực tiễn cũng phát sinh những khó khăn, vướng mắc cần được đánh giá đầy đủ và có giải pháp xử lý phù hợp.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá về hiệu quả mô hình tổ chức, hoạt động của Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra sau sắp xếp; nghe một số tham luận đánh giá về tính phù hợp, hiệu quả của mô hình thanh tra trong thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn đặc thù như TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Phú Thọ…

Hội nghị cũng trao đổi về mô hình tổ chức, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phối hợp của hệ thống thanh tra trong lực lượng Công an nhân dân; việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra sau sắp xếp; giải pháp tổ chức lực lượng, phân công địa bàn và bảo đảm hiệu quả hoạt động thanh tra sau sắp xếp; phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, cơ chế phối hợp sau khi kết thúc hoạt động của thanh tra sở, thanh tra cấp huyện; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; mô hình tổ chức, hoạt động của cơ quan thanh tra trong lĩnh vực chứng khoán…

Từ ngày 1-6-2025, Thanh tra Chính phủ được tổ chức thành 22 cục, vụ, đơn vị, giảm 10 đầu mối cấp cục, vụ và 3 đơn vị sự nghiệp. Sau sắp xếp, các địa phương còn 34 thanh tra cấp tỉnh; 1.001 thanh tra sở và 694 thanh tra cấp huyện kết thúc hoạt động. Mô hình mới đã tạo điều kiện kết hợp khả năng bao quát địa phương với chuyên môn hóa nghiệp vụ, tuy nhiên cũng phát sinh những tình huống giao thoa, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tại tỉnh Khánh Hòa, sau sắp xếp, Thanh tra tỉnh có 9 phòng với 130 công chức, người lao động. Sau 1 năm vận hành, bộ máy Thanh tra tỉnh được kiện toàn, tinh gọn, nhanh chóng bắt nhịp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vai trò tham mưu chuyên sâu về quản lý nhà nước ngày càng được phát huy, nhất là trong nhận diện, cảnh báo sớm vi phạm, đề xuất chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng tại địa phương. Công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ. Việc sắp xếp cơ quan thanh tra đã góp phần thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành, mở rộng thẩm quyền, giúp Thanh tra tỉnh đánh giá toàn diện các lĩnh vực, nhất là nội dung liên ngành, phức tạp. Hoạt động thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, phát hiện sớm sai phạm, vừa chấn chỉnh kỷ cương hành chính, vừa hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ, gắn chặt với kiểm tra, giám sát và yêu cầu công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước…