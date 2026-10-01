Rà soát cung - cầu, kiểm soát giá nhà ở xã hội

Sáng 1-10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về chuyên đề tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, nhu cầu NƠXH, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp toàn tỉnh đến năm 2030 khoảng 156.988 căn, trong đó nhu cầu NƠXH khoảng 97.433 căn, nhà lưu trú công nhân khoảng 59.555 căn.

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành và đang triển khai 25 dự án NƠXH với quy mô khoảng 25.937 căn, tương đương 26,62% nhu cầu NƠXH đến năm 2030. Riêng năm 2026 có 15 dự án đang triển khai với 21.401 căn.

Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang phát biểu tại buổi làm việc.

Giai đoạn 2023 - 2030, tỉnh đã xác định 51 vị trí phát triển NƠXH với tổng diện tích khoảng 284,91ha, trong đó có 21 vị trí khoảng 171,43ha dành xây dựng NƠXH; 22 vị trí thuộc quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị với khoảng 71,52ha; 5 vị trí khoảng 31,96ha dành xây dựng nhà lưu trú công nhân.

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Qua khảo sát một số dự án, Đoàn giám sát ghi nhận tiến độ triển khai đã có chuyển biến nhưng vẫn còn những vấn đề cần quan tâm. Dự án MK Central City đã hoàn thành, đưa vào sử dụng sớm 5 tháng so với kế hoạch. Một số công trình NƠXH tại Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chử (Khu K2) còn hoàn thiện thủ tục pháp lý, có nguy cơ chậm tiến độ. Đối với Khu NƠXH CT-01, khối lượng công việc còn tương đối lớn, số lượng nhân công tại công trường còn hạn chế trong khi mục tiêu hoàn thành, bàn giao vào quý IV/2027.

Đoàn giám sát cũng lưu ý sự chênh lệch giá bán NƠXH giữa các khu vực. Tại Khu K2, giá khoảng 18 triệu đồng/m², trong khi một số dự án khu vực phía bắc tỉnh có giá khoảng 21 - 24,6 triệu đồng/m². Với mức giá này, tổng giá trị căn hộ vẫn là khoản chi phí lớn đối với một bộ phận người thu nhập thấp. Nhu cầu đăng ký giữa các dự án cũng có sự khác biệt khá lớn.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại buổi làm việc.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hòa Nam cho biết, UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát; đồng thời trao đổi một số nội dung liên quan. Sau khi Quốc hội ban hành cơ chế đặc thù về phát triển NƠXH, tỉnh đã thu hút thêm nhiều nhà đầu tư; đồng thời chỉ đạo rà soát nhu cầu gắn với từng nhóm đối tượng, quan tâm phát triển nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho thuê.

Tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Về giá bán, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng rà soát quy trình thẩm tra, thẩm định, bảo đảm đúng quy định; tiếp tục rà soát cung - cầu trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là nhu cầu nhà ở của công nhân.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Xuân Trang ghi nhận nỗ lực của UBND tỉnh trong việc kịp thời ban hành các văn bản, tháo gỡ khó khăn cho phát triển NƠXH, nhất là sau sáp nhập tỉnh. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc, tăng tốc các dự án; rà soát danh mục dự án để phân kỳ đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế; bố trí quỹ đất NƠXH hợp lý hơn, tránh tập trung tại các khu đô thị; thường xuyên cập nhật Cẩm nang hướng dẫn người dân tiếp cận NƠXH. Đồng thời, tăng cường kiểm soát các yếu tố chi phí đầu vào để giá bán sát thực tế; căn cứ khả năng cân đối ngân sách để bổ sung nguồn vốn hỗ trợ người dân vay mua NƠXH và tăng cường quản lý, vận hành nhà chung cư sau khi đưa vào khai thác.