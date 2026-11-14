Rà soát công trình xây dựng tại 6 trạm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 13/11, Văn phòng Quản lý đường bộ I.2 (Khu Quản lý đường bộ I, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) ban hành Văn bản số 278/VPQLĐBI.2 về việc rà soát tình trạng xây dựng công trình tại các trạm dừng nghỉ khi chưa có văn bản chấp thuận, giấy phép của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trạm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại Km171+500 (hai bên tuyến).

Theo văn bản, phạm vi rà soát gồm 6 trạm dừng nghỉ tại Km22+900, Km57+500, Km117+500, Km171+500 (hai bên tuyến) và Km236+940.

Đối tượng rà soát là toàn bộ công trình, hạng mục xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, lắp đặt bổ sung đã và đang thi công trong phạm vi các trạm dừng nghỉ, kể từ khi đưa vào khai thác. Trong đó, bao gồm nhà, mái che, ki-ốt, biển quảng cáo, trụ và thiết bị sạc điện, hệ thống cấp điện, đường nội bộ, đường ra vào cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Văn phòng Quản lý đường bộ I.2 yêu cầu việc rà soát phải đối chiếu từng công trình, hạng mục với hồ sơ pháp lý tương ứng. Các công trình hạ tầng kỹ thuật phải có văn bản chấp thuận xây dựng; biển quảng cáo phải được cơ quan quản lý đường bộ chấp thuận; hoạt động thi công trên đường bộ đang khai thác phải có giấy phép theo quy định.

Đối với các hạng mục thuộc công trình trạm dừng nghỉ như nhà, mái che, ki-ốt, cải tạo, mở rộng, các đơn vị phải kiểm tra hồ sơ dự án, thiết kế được duyệt, giấy phép xây dựng hoặc căn cứ miễn giấy phép xây dựng, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ.

Kết quả rà soát được phân thành 4 nhóm: Công trình có đầy đủ văn bản chấp thuận, giấy phép; công trình đang thi công khi chưa có văn bản chấp thuận, giấy phép; công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chưa có đầy đủ thủ tục; công trình có giấy phép nhưng thi công sai nội dung, quy mô, vị trí được chấp thuận hoặc giấy phép đã hết hạn.

Đáng chú ý, đối với công trình đang thi công chưa có văn bản chấp thuận, giấy phép hoặc thi công sai nội dung được cấp phép, VEC phải yêu cầu tổ chức, cá nhân dừng thi công, lập biên bản ghi nhận hiện trạng và báo cáo Văn phòng Quản lý đường bộ I.2 để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Đối với công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chưa có đầy đủ thủ tục, chủ đầu tư phải được yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp công trình hạ tầng thuộc diện xây dựng trái phép, việc xử lý thực hiện theo quy định của Luật Đường bộ.

Văn bản cũng yêu cầu VEC chủ trì tổ chức rà soát tại 6 trạm dừng nghỉ, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của kết quả; đồng thời tăng cường tuần kiểm, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng đường bộ.

Các đơn vị vận hành, khai thác trạm dừng nghỉ có trách nhiệm tự rà soát công trình do mình đầu tư, xây dựng, lắp đặt và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý. Không được tổ chức thi công khi chưa được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép; phải chấp hành yêu cầu dừng thi công, khắc phục hoặc di dời công trình khi có yêu cầu.

Theo Văn phòng Quản lý đường bộ I.2, việc rà soát nhằm tăng cường bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp xây dựng, lắp đặt công trình trái phép trong phạm vi các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.