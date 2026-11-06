Rà soát công tác tổ chức hội thảo quốc tế 'Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới'

Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Tổ giúp việc thuộc các cơ quan, đơn vị của tỉnh; Báo Đại Đoàn Kết, Trường Đại học Thương mại.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đến ngày 6/11/2026, đã có 411 đại biểu trong nước và quốc tế xác nhận tham dự hội thảo. Hiện, việc xây dựng chương trình, kịch bản hội thảo đã hoàn thành; danh mục tham luận, diễn giả đã được các đơn vị đồng tổ chức rà soát, hoàn thiện. Trường Đại học Thương mại hoàn thành phản biện, tuyển chọn, biên tập các bài tham luận; việc hoàn thiện kỷ yếu có mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách (ISBN) và các thủ tục cấp phép, xuất bản điện tử sẽ được thực hiện sau hội thảo.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch phục vụ các đoàn đại biểu quốc tế, đoàn Quảng Tây và doanh nghiệp Trung Quốc; phân công công chức phụ trách, hỗ trợ từng đoàn trong suốt thời gian tham dự hội thảo; không gian giới thiệu tiềm năng, lợi thế Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng đã hoàn tất việc lắp dựng khung, dự kiến hoàn thành bố trí sản phẩm trưng bày sáng 8/11/2026; dự thảo biên bản kết nối doanh nghiệp (B2B) và thỏa thuận hợp tác (MOU) được rà soát, tổng hợp gửi Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh thẩm định.

Trong khuôn khổ hội thảo sẽ diễn ra chương trình hội kiến và gala dinner. Chương trình nghệ thuật tại gala dinner mang chủ đề “Sắc Chàm - Hồn núi, tình sông”, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, có thời lượng khoảng 60 phút. Đối với hoạt động khảo sát thực địa tại khu vực các cửa khẩu Sóc Giang, Tà Lùng và Trà Lĩnh, các đơn vị đang tiếp tục chuẩn bị nội dung thuyết minh, bố trí phương tiện, lực lượng bảo đảm an toàn và các điều kiện liên quan đến công tác quản lý biên giới.

Tại cuộc họp, các đại biểu trao đổi, làm rõ tiến độ triển khai các nhiệm vụ về hậu cần, y tế, đón tiếp, phiên dịch; rà soát, thống nhất danh sách đại biểu, lịch trình đón tiếp và thời gian tổ chức các đoàn khảo sát; kiểm tra điều kiện, hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh cho đại biểu quốc tế; hoạt động kết nối doanh nghiệp, ký kết hợp tác; công tác chuẩn bị tài liệu, chương trình nghệ thuật, truyền thông và các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ hội thảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị trong điều kiện hội thảo quốc tế có quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều, thời gian chuẩn bị ngắn. Nhấn mạnh chất lượng nội dung là yếu tố quan trọng quyết định thành công của hội thảo, đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình, kịch bản; kiểm tra từng khâu, từng phần việc, phân công rõ người phụ trách, tăng cường phối hợp, bảo đảm tổ chức hội thảo chu đáo, an toàn, thành công.

Giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối phối hợp thống nhất lịch trình các đoàn khảo sát, điều phối phiên dịch. Sở Khoa học và Công nghệ chủ động nắm số lượng đại biểu, bố trí phương tiện, phối hợp các đơn vị bảo đảm lực lượng an ninh, y tế. Các sở, ngành chủ động liên hệ, bố trí ăn, nghỉ, đón tiếp các đoàn đại biểu bộ, ngành Trung ương theo lĩnh vực phụ trách; thông tin đầy đủ về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, theo dõi. Khẩn trường hoàn thành công tác trang trí, khánh tiết, bố trí không gian trưng bày và khu vực kết nối doanh nghiệp B2B; bảo đảm các điều kiện tổ chức hội thảo. Các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, chủ động phối hợp giải quyết, kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh những khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý.