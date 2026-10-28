Rà soát công tác khánh thành 3 trường học, định hướng đầu tư Trường Phổ thông Cà Mau - Ninh Bình

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND xã Phước Long, 3 trường gồm: Tiểu học Vĩnh Phú Đông, THCS Vương Hữu Nhơn và Mầm non Vĩnh Phú Đông được đầu tư nâng cấp từ các trụ sở dôi dư. Với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng do Tổng Kiểm toán Nhà nước vận động các doanh nghiệp tài trợ, các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Ông Nguyễn Phước Cang, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành các cơ sở giáo dục tại xã Phước Long.

Để chuẩn bị chu đáo cho lễ khánh thành, địa phương phân công hiệu trưởng các trường phối hợp với Trung tâm Công ích chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh trường lớp, treo cờ phướn và rà soát bảng tên trường theo đúng quy định, bảo đảm mỹ quan và không gian sư phạm.

Đại biểu xem video trình chiếu tại cuộc họp về các công trình nâng cấp cơ sở giáo dục tại xã Phước Long.

Công tác hậu cần, tri ân cũng được xây dựng kế hoạch cụ thể; lực lượng chức năng được huy động để bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc và chuẩn bị học bổng trao tặng học sinh.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh trình bày 3 phương án thiết kế chuyển đổi Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Cà Mau thành Trường Phổ thông Cà Mau – Ninh Bình. Theo định hướng được báo cáo, trường hướng tới đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, quy mô gần 1.800 học sinh, trên diện tích khuôn viên từ 4.200-4.800 m².

Ông Đoàn Tấn Thường, Trưởng phòng Quản lý dự án ODA, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh, trình bày 3 phương án thiết kế Trường Phổ thông Cà Mau – Ninh Bình.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đánh giá cao công tác chuẩn bị lễ khánh thành tại xã Phước Long, đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, chu đáo và an toàn.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Đối với dự án Trường Phổ thông Cà Mau – Ninh Bình, lựa chọn, hoàn thiện phương án 3, với quy mô 4 tầng và tổng mức đầu tư gần 153 tỷ đồng. Theo phương án được trình bày, dự án gồm 27 phòng học, 8 phòng bộ môn, không gian đổi mới sáng tạo, 12 phòng bán trú, nhà đa năng và nhà ăn.

Phối cảnh phương án thiết kế Trường Phổ thông Cà Mau – Ninh Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đề nghị chủ đầu tư chú trọng thiết kế cảnh quan khuôn viên theo hướng xanh, sạch, đẹp; tận dụng tối đa hệ thống cây xanh hiện có để tạo không gian thân thiện. Việc bố trí nhà ăn hợp lý và thiết kế cổng trường khoa học cũng cần được quan tâm nhằm giảm áp lực giao thông, bảo đảm an toàn cho học sinh tại khu vực có nhiều trường học lân cận./.