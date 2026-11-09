Rà soát công tác chuẩn bị vòng sơ khảo Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các tiểu ban tập trung báo cáo tình hình triển khai những phần việc được phân công, trong đó chú trọng công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí không gian tổ chức và các điều kiện phục vụ thí sinh.

Cụ thể, việc sắp xếp hội trường, sân khấu, khu vực chờ, đón tiếp; bố trí chỗ ngồi cho thí sinh, người thân và đại biểu; phân luồng, hướng dẫn thí sinh theo số báo danh được rà soát nhằm bảo đảm quá trình tổ chức diễn ra khoa học, thuận lợi.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Nguyễn Phi Long đề nghị các tiểu ban chuyên môn rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng tại 2 địa điểm tổ chức, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, phục vụ tốt vòng sơ khảo với sự tham gia của 168 thí sinh

Đối với công tác kỹ thuật và sản xuất chương trình, các bộ phận tập trung kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng, nguồn điện, nhạc cụ, nhạc công và phương án vận hành sân khấu. Các điều kiện kỹ thuật cần được chuẩn bị đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, bảo đảm chất lượng phần trình diễn cũng như quá trình ghi hình, sản xuất chương trình.

Công tác hậu cần, khánh tiết cũng được quan tâm với các nội dung như: bố trí nhân lực phục vụ, lễ tân, đón tiếp Ban Giám khảo, thí sinh; chuẩn bị thẻ đeo, bảng chỉ dẫn, khu vực giữ xe và bảo đảm an ninh trật tự. Bên cạnh đó, việc thiết kế, trang trí sân khấu, pano, băng rôn, tiểu cảnh và khu vực check-in tại 2 địa điểm tiếp tục được triển khai.

Đối với công tác truyền thông, Ban Tổ chức tiếp tục đẩy mạnh thông tin trên các sản phẩm báo chí và nền tảng mạng xã hội; giới thiệu hình ảnh thí sinh, hoạt động của liên hoan; đồng thời bảo đảm quyền lợi truyền thông cho các đơn vị đồng hành, tài trợ.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I yêu cầu các tiểu ban tăng cường phối hợp, rà soát và hoàn thiện các phần việc được giao, bảo đảm công tác chuẩn bị chu đáo, đúng tiến độ

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Trưởng Ban Tổ chức ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác tuyên truyền, quảng bá liên hoan thời gian qua.

Đồng chí Lê Huy Toàn yêu cầu các tiểu ban tiếp tục rà soát toàn diện những phần việc còn lại, nhất là cơ sở vật chất, kỹ thuật biểu diễn, công tác hậu cần và phục vụ thí sinh. Việc phân công nhân lực phải cụ thể, rõ trách nhiệm; tăng cường phối hợp, thường xuyên cập nhật tiến độ và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến kế hoạch chung.

Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 có 168 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 30 thí sinh ngoài tỉnh. Vòng sơ khảo sẽ diễn ra ngày 14/11 tại Phan Thiết với 66 thí sinh và ngày 15/11 tại Đà Lạt với 102 thí sinh. Đây là vòng thi đầu tiên nhằm tuyển chọn những giọng ca có chất lượng chuyên môn để tiếp tục tranh tài tại vòng bán kết.

Vòng sơ khảo Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng diễn ra từ ngày 14 - 15/11/2026 tại 2 khu vực Đà Lạt và Phan Thiết. (Info: Hữu Sang)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đồng hành cùng Liên hoan với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”.