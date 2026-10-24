Rà soát công tác chuẩn bị Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ 1 năm 2026

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Nh.V

Theo kế hoạch, Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 24-30/11 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và trải nghiệm đặc sắc. Điểm nhấn của tuần lễ là Chương trình nghệ thuật khai mạc diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới). Chương trình dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và các đại biểu, khách mời trong tỉnh.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng QTTV, livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Quangtri Tourism và chia sẻ trên các kênh truyền thông của các sở, ngành, doanh nghiệp du lịch...

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Nh.V

Trong khuôn khổ tuần lễ, không gian ẩm thực “Hương vị Thăng Long giữa lòng di sản” sẽ diễn ra trong 2 ngày 24-25/11 tại sân Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (cũ), đường Hùng Vương, phường Đồng Hới. Hoạt động do Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) thực hiện, với khoảng 5-10 quầy ẩm thực, giới thiệu các món ăn đặc trưng của Hà Nội được những đầu bếp đến từ các khách sạn hàng đầu thuộc Hanoitourist thực hiện.

Một hoạt động đáng chú ý khác là Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị dự kiến diễn ra từ ngày 27-29/11 tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị (phường Quảng Trị) và khu vực bờ Nam Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải (xã Bến Hải).

Đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tại buổi làm việc - Ảnh: Nh.V

Chương trình còn có các hoạt động, như: Tổ chức họp báo Năm Du lịch quốc gia-Quảng Trị; chung kết Liên hoan tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I, năm 2026; tuần phim lưu động và đăng ký bản quyền đề án tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đã tập trung rà soát công tác chuẩn bị tổ chức chương trình, trong đó chú trọng bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh trật tự, hoàn thiện kịch bản, thời lượng chương trình…

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: Nh.V

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ 1 năm 2026 là sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ để các hoạt động của Tuần Văn hóa-Du lịch diễn ra tốt đẹp, mang đậm bản sắc quê hương, con người Quảng Trị. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của Quảng Trị đến với du khách trong nước, quốc tế.