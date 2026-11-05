Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị

Quang cảnh buổi làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh - Ảnh: C.H

Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 24-30/11, với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan-Linh thiêng vùng đất lửa”. Theo dự thảo kế hoạch, Tuần Văn hóa-Du lịch có 14 hoạt động tổ chức tại các xã, phường, gồm: Đồng Hới, Đông Hà, Nam Đông Hà, Khe Sanh, Bến Hải, Cửa Tùng, Tân Lập, Hướng Phùng và Quảng Trị, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến - Ảnh: C.H

Chương trình khai mạc được tổ chức tại 2 điểm cầu, gồm: Đồng Hới và Nam Đông Hà; được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8, QTTV, livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Quangtri Tourism và chia sẻ trên fanpage của các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Đồng Thuận nêu ý kiến - Ảnh: C.H

Trong khuôn khổ tuần lễ còn diễn ra nhiều hoạt động, như: Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Ấn Độ qua điện ảnh Bollywood; không gian ẩm thực với chủ đề “Thiên nhiên Quảng Trị-Hương vị Tràng An”; lễ hội bia Camel; chinh phục đồi cát bằng xe địa hình (ATV); liveshow của các ban nhạc Bức Tường và Microwave; biểu diễn mô tô nước (Jeski) tại sông Nhật Lệ; sản phẩm du lịch “Săn mây” tại điện gió Amacao và đồi Cu Vơ; lễ hội khinh khí cầu quốc tế-Quảng Trị 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”; lễ hoa đăng cầu siêu các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn; hoạt động biểu diễn của lực lượng Công an Nhân dân; chinh phục cung đường Phong Nha-Khe Sanh bằng xe mô tô; lễ hội Yoga biển; thả chim bồ câu hòa bình và chung kết Liên hoan tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Đồng Hới báo cáo tình hình chuẩn bị - Ảnh: C.H

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các đơn vị, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, không chỉ thực hiện trong Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, mà phải duy trì thường xuyên, lâu dài, hướng đến xây dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp, tạo ấn tượng tốt với du khách.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các xã, phường rà soát 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú và các dịch vụ liên quan thực hiện niêm yết giá công khai. Bảng niêm yết giá phải tích hợp mã QR code phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Các địa phương hoàn thành việc rà soát trước ngày 15/11; đồng thời, phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ cơ sở kinh doanh triển khai thực hiện.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: C.H

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh, nhất là các nhà hàng, khách sạn, homestay. Sau ngày 15/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo danh sách các cơ sở đáp ứng và chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động; xem xét công khai những cơ sở không đáp ứng quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và Sở Y tế phối hợp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra trước ngày 24/11, kết hợp kiểm tra đột xuất, ngẫu nhiên tại các địa bàn, cơ sở kinh doanh. Các địa phương cần tập trung nhắc nhở, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định, báo cáo kết quả rà soát ban đầu trước ngày 10/11.