Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức 'Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026'

Rà soát công tác chuẩn bị “Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026”

“Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026” được tổ chức trong 2 ngày 28-29/9; các hoạt động được bố trí tại Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu và Trụ sở Trung tâm hành chính tỉnh.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc họp

Ngày hội được tổ chức với quy mô 33 gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp, đối tác tham dự, trong đó, có gian hàng 12 xã, phường và Sở Y tế. Đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày hội đang được tập trung hoàn thiện. Sở Khoa học và Công nghệ đã rà soát danh sách chuyên gia, cố vấn; chuẩn bị hồ sơ, nội dung phục vụ việc tham mưu công bố danh sách thành viên mạng lưới chuyên gia, cố vấn tham dự ngày hội. Cập nhật toàn bộ khung nội dung và các hoạt động, gồm: Hội nghị chính sách cấp tỉnh; các hội nghị chuyên đề, hội nghị tư vấn, cố vấn chuyên sâu 1-1; Hội nghị kết nối cung - cầu công nghệ và thị trường; Lễ khai mạc và Lễ bế mạc…

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Các sở, ngành của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực phối hợp triển khai đăng ký tham gia ngày hội để lựa chọn sản phẩm, mô hình, sáng kiến, giải pháp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu. Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy; đảm bảo vệ sinh môi; bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị tập trung chuẩn bị tốt các nội dung: Hoàn thiện nội dung chương trình, kịch bản của ngày hội, đảm bảo nội dung, thành phần tham gia, tránh hình thức; hoàn thiện mô hình gian hàng để trưng bày, giới thiệu sản phẩm; đồng bộ các điều kiện hậu cần, kỹ thuật; đảm bảo an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp...