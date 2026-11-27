Dự cuộc họp có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Trần Hồng Nguyên; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành phát biểu tại cuộc họp

Theo Kế hoạch số 181/KH-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 19/8/2026 về tổ chức Diễn đàn về xây dựng pháp luật lần thứ 2, Văn phòng Quốc hội là đầu mối chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm tổ chức diễn đàn.

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ theo Kế hoạch số 181, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội triển khai các công tác chuẩn bị tổ chức diễn đàn. Theo báo cáo của Vụ Tổng hợp, đến nay, nhìn chung, các đơn vị đã triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ các nhiệm vụ được phân công.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất phương án triển khai các công tác lễ tân, quà tặng, truyền thông, hậu cần… phục vụ diễn đàn.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị, các đơn vị khẩn trương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: khảo sát thực tế mặt bằng không gian trưng bày, tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu giải pháp công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đối với công tác thông tin, tuyên truyền, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện clip trình chiếu tại diễn đàn, đặc biệt chú trọng cập nhật các nội dung mới.

Các đại biểu dự cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành ghi nhận sự chủ động, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp và đánh giá công tác chuẩn bị đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Nhấn mạnh diễn đàn là hoạt động trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực phục vụ công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị, các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện video clip trình chiếu tại diễn đàn; chuẩn bị kỹ lưỡng về tài liệu, không gian triển lãm, làm nổi bật chủ đề ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật.

Toàn cảnh cuộc họp

Bên cạnh đó, đề nghị các đơn vị cần khẩn trương rà soát toàn bộ nội dung diễn đàn để báo cáo Lãnh đạo Quốc hội xem xét, quyết định thời gian tổ chức phù hợp với lịch công tác chung, bảo đảm diễn đàn diễn ra trang trọng, thiết thực và hiệu quả.