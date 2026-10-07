Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các đơn vị liên quan.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hải Quân

Chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 30-10 đến 1-11 tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Đồng Nai (phường Tân Triều). Chương trình nhằm hưởng ứng, chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia (1-10) và Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10), đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Quân

Các hoạt động chính diễn ra trong chương trình, như: triển lãm về công nghệ dự kiến trên 200 gian hàng về nền tảng số dùng chung; không gian trưng bày các thành tựu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) tiêu biểu của địa phương. Đặc biệt, chương trình còn diễn ra diễn đàn cấp cao về chuyển đổi số và các phiên hội thảo chuyên đề…

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các đơn vị liên quan gồm: Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - VUSTA). Ảnh: Hải Quân

Tại buổi làm việc, các đơn vị, sở, ngành liên quan đã trao đổi, thảo luận các vấn đề công tác thiết kế, nhận diện, không gian triển lãm, tổ chức các hoạt động liên quan; nội dung, chủ đề của các phiên hội thảo…

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Hoàng Khai báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026 tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn nhấn mạnh: Các đơn vị, sở, ngành liên quan cần chủ động rà soát, thống nhất các nội dung, hoạt động liên quan đến chương trình. Trong đó, cần lưu ý những nội dung báo cáo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức cần bố trí không gian triển lãm, tổ chức các hoạt động một cách khoa học, phù hợp, đảm bảo thẩm mỹ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo các yêu cầu về công tác tổ chức, đón tiếp khách mời, thành phần tham gia các hội thảo, diễn đàn…

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, sở, ngành liên quan nâng cao hiệu quả truyền thông, lan tỏa thông điệp, chủ đề xuyên suốt của sự kiện gắn với định hướng phát triển, thế mạnh của thành phố Đồng Nai trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đặc biệt là những nội dung liên quan đến Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.