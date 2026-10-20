Rà soát công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện Kế hoạch số 17371/KH-UBND của UBND tỉnh và Thông báo số 704-TB/TU ngày 2/10/2026 của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBND xã Nam Ban Lâm Hà cùng các đơn vị liên quan triển khai các phần việc phục vụ lễ kỷ niệm và chuỗi hoạt động hưởng ứng trong 2 ngày (24 - 25/10).

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội

Đối với lễ kỷ niệm chính thức diễn ra sáng 25/10, công tác rà soát danh sách đại biểu, phát hành giấy mời cơ bản hoàn thành. Dự thảo diễn văn kỷ niệm của lãnh đạo tỉnh và kịch bản chương trình đã được UBND xã Nam Ban Lâm Hà xây dựng, trình thẩm định.

Tư liệu phục vụ phóng sự tài liệu “50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng” cũng đã được tổng hợp để bàn giao cho Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng thực hiện.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Nguyễn Phi Long báo cáo tiến độ thực hiện chương trình lễ kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội

Tại sân vận động Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Nam Ban Lâm Hà, các hạng mục sân khấu, khán đài, âm thanh, ánh sáng đang được triển khai. Địa phương đã phối hợp với Điện lực khu vực Lâm Hà xây dựng phương án bảo đảm cung ứng điện; đồng thời chuẩn bị các điều kiện về cấp nước, vệ sinh môi trường, bố trí khu vực cắm trại và thu gom rác thải trong thời gian diễn ra sự kiện.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng, xã Nam Ban Lâm Hà xây dựng kế hoạch tổ chức 18 hội trại truyền thống, gồm 17 trại của 17 thôn và 1 trại chỉ huy; đồng thời chuẩn bị 17 gian hàng giới thiệu ẩm thực, kết hợp nét văn hóa Thăng Long với các sản vật đặc trưng của Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Văn Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Ban Lâm Hà báo cáo công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội do địa phương thực hiện

Nhiều trò chơi dân gian và hoạt động thể thao như kéo co, nhảy dây, đoàn tàu đoàn kết, đua thuyền trên cạn, nhảy bao bố cũng được lên kế hoạch tổ chức, tạo không khí vui tươi, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các địa phương và Nhân dân.

Không gian quảng bá sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP đang được các xã khu vực Lâm Hà và Đạ Tẻh phối hợp chuẩn bị, từ tổng hợp danh mục sản phẩm đến bố trí khu vực trưng bày của doanh nghiệp, hợp tác xã. Không gian triển lãm ảnh và hiện vật với chủ đề “50 năm một chặng đường lịch sử - Sắt son nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng” dự kiến hoàn thành lắp đặt trước ngày 23/10.

Các đơn vị chức năng xã Nam Ban Lâm Hà gấp rút chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội

Chương trình nghệ thuật tối 24/10 với chủ đề “Tự hào khí Thăng Long đến sức sống mới trên cao nguyên” do Nhà hát Chèo Hà Nội chủ trì đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội thống nhất nội dung. Trước đó, từ ngày 19 - 23/10, đoàn nghệ thuật Hà Nội tổ chức lưu diễn phục vụ Nhân dân tại 5 xã khu vực Lâm Hà.

Cùng với các hoạt động trên, công tác tuyên truyền trực quan được triển khai thông qua hệ thống pa nô, băng rôn, cờ phướn và khẩu hiệu cổ động. Địa phương đã gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp tỉnh đối với các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới; đồng thời quyết định khen thưởng 17 tập thể, 11 hộ gia đình và 6 cá nhân ở cấp xã.

Các thôn, xóm trên địa bàn xã Nam Ban Lâm Hà được trang trí rợp bóng cờ chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội

Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, phân luồng giao thông, chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh cũng đang được các lực lượng chức năng triển khai. Địa phương đồng thời chuẩn bị tổ chức gắn biển công trình hồ Ba Đình chào mừng sự kiện và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên hồ.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành và địa phương tập trung trao đổi, thống nhất phương án phát hành giấy mời, đón tiếp đoàn công tác TP Hà Nội đến làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng và tham dự lễ kỷ niệm; công tác tuyên truyền, chuẩn bị gian hàng OCOP, tổ chức các hoạt động hưởng ứng và đưa đón cán bộ hưu trí tại các địa phương.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, chu đáo, an toàn và đúng kế hoạch

Với chủ đề “50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng - Đoàn kết, nghĩa tình, phát triển”, đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, chu đáo, an toàn và đúng kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn ghi nhận tinh thần khẩn trương của xã Nam Ban Lâm Hà và các sở, ngành trong triển khai công tác chuẩn bị. Thời gian đến ngày tổ chức sự kiện không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lớn, do đó các đơn vị phải chủ động phối hợp, rà soát kỹ từng nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng từng phần việc.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ phải qua) đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại xã Nam Ban Lâm Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công sân khấu, khán đài; hoàn thành công tác chỉnh trang, vệ sinh môi trường trước ngày diễn ra lễ kỷ niệm. Các đơn vị cần thường xuyên cập nhật, thống nhất danh sách đại biểu, chủ động xây dựng phương án đón tiếp trọng thị, chu đáo; kiểm tra kỹ các điều kiện về lễ tân, hậu cần, điện, nước, an ninh trật tự, an toàn giao thông và y tế, không để xảy ra bị động trong quá trình tổ chức.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu, thứ 3 từ phải qua) đi kiểm tra thực tế một số hạng mục công trình phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại xã Nam Ban Lâm Hà

Đồng chí Đinh Văn Tuấn cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, gắn với các hoạt động kỷ niệm và phong trào tại địa phương; tích cực tham gia các hoạt động chung, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, để lễ kỷ niệm thực sự trở thành ngày hội của cộng đồng.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại xã Nam Ban Lâm Hà

Về nhiệm vụ cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát, hoàn thiện kịch bản và các nội dung phục vụ lễ kỷ niệm; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định các bài phát biểu. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và UBND xã Nam Ban Lâm Hà liên hệ, sắp xếp chương trình làm việc giữa đoàn công tác TP Hà Nội với tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm chặt chẽ, kỹ lưỡng. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền, hoàn thiện phóng sự, clip tư liệu và kịch bản chương trình truyền hình trực tiếp.

Các đơn vị nhà thầu khẩn trương dọn dẹp vệ sinh các hạng mục công trình phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại xã Nam Ban Lâm Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp với các đơn vị của TP Hà Nội, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh; chú trọng chất lượng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và quảng bá sản phẩm địa phương, góp phần tạo dấu ấn cho sự kiện.

Điện lực Lâm Hà xây dựng phương án bảo đảm cung ứng điện cho sự kiện

Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng là dịp nhìn lại chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển của vùng đất gắn với dấu ấn đóng góp của những người con Thủ đô; đồng thời khẳng định tình đoàn kết, nghĩa tình giữa Hà Nội và Lâm Đồng, tạo động lực tăng cường kết nối, hợp tác và phát triển trong thời gian tới.