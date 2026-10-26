Rà soát công tác chuẩn bị Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2026

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu ý kiến.

Đại diện Học viện Hành chính và Quản trị công phát biểu ý kiến.

Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 25/10, các bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng đã tập trung lắp đặt máy tính, kiểm tra thiết bị an ninh, niêm yết danh sách thí sinh và phòng thi. Hội đồng tuyển dụng đã tiếp nhận, bàn giao dữ liệu câu hỏi, đáp án vòng 1 từ Học viện Hành chính và Quản trị công cho Ban Đề thi. Các bộ phận phục vụ, tổ thư ký và lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự đã xây dựng phương án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm kỳ tuyển dụng diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La kiểm tra việc niêm yết các phòng thi.

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La kiểm tra hệ thống máy tính ở các phòng thi.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2026 diễn ra lúc 15 giờ, ngày 27/10, tại Hội trường 900, Trường Cao đẳng Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị các thành viên Hội đồng tuyển dụng và bộ phận giúp việc tiếp tục rà soát các điều kiện tổ chức kỳ tuyển dụng; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; kiểm tra, vận hành thử thiết bị, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; thực hiện nghiêm quy chế tuyển dụng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Đồng thời, tăng cường giám sát, bảo mật đề thi, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi; chủ động phương án dự phòng, không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ kỳ tuyển dụng.