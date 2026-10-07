Rà soát công tác chuẩn bị hội thi 'Nhà nông đua tài-Cà phê Khe Sanh' năm 2026

Địa điểm diễn ra hội thi "Nhà nông đua tài-Cà phê Khe Sanh" năm 2026 tại thôn Ruộng, xã Khe Sanh - Ảnh: Hoàng Hùng

Hội thi "Nhà nông đua tài-Cà phê Khe Sanh" năm 2026 dự kiến diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 26/10 tại thôn Ruộng, xã Khe Sanh với sự tham gia của 5 đội, gồm 40 thí sinh đến từ các xã: Khe Sanh, Hướng Phùng, Tân Lập, A Dơi và hội Cà phê Khe Sanh. Hội thi được livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị.

Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Hoàng Hùng

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác chuẩn bị hội thi, trong đó tập trung vào nội dung, hình thức tổ chức 4 phần thi. Cụ thể, các phần thi sẽ được thiết kế theo hướng gắn với thực tiễn sản xuất, chế biến, kinh doanh và phát triển thương hiệu cà phê Khe Sanh; khuyến khích các đội thi vận dụng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng làm việc nhóm và đề xuất các giải pháp sáng tạo nhằm góp phần phát triển ngành hàng cà phê Khe Sanh theo hướng chất lượng, bền vững và nâng cao giá trị gia tăng.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Chi nhánh Hướng Hóa cam kết tài trợ giải thưởng cho hội thi - Ảnh: Hoàng Hùng

Đại diện các đơn vị liên quan thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân tỉnh, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công, như: Sẵn sàng mặt bằng để tổ chức hội thi, công tác an ninh, an toàn, công tác y tế, phòng, chống cháy, nổ trong quá trình diễn ra hội thi; chỉ đạo các đội tích cực luyện tập để hội thi diễn ra thành công; hoàn thành công tác chuẩn bị sân khấu và tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường...

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Hoàng Hùng

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đề nghị các thành viên Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công, tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung, chương trình và các điều kiện phục vụ hội thi; bảo đảm công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, đồng bộ, góp phần tổ chức thành công hội thi "Nhà nông đua tài-Cà phê Khe Sanh" năm 2026.