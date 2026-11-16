Rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo 'Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới'

Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, thành viên Ban tổ chức, tổ giúp việc hội thảo.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh.

Tại cuộc họp, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị hội thảo; trao đổi, rà soát, thống nhất những nội dung, phần việc cần tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa 2 cơ quan.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu phân công 28 nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm hoàn thành. Về nội dung khoa học, tỉnh phân công 8 cơ quan, đơn vị xây dựng 9 tham luận, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, như: Huy động nguồn lực tài chính, phát triển nông nghiệp, kinh tế cửa khẩu, du lịch, hạ tầng giao thông, công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và giáo dục vùng cao, biên giới. Công tác xây dựng chương trình, kịch bản điều hành, lựa chọn chuyên gia, nhà khoa học; biên tập kỷ yếu hội thảo, chuẩn bị tài liệu phục vụ đại biểu; các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân, an ninh trật tự, y tế và thông tin tuyên truyền đang được 2 bên tích cực triển khai.

Hội thảo dự kiến tổ chức ngày 26/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với sự tham gia của các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học Trung ương và địa phương. Chương trình gồm 3 phiên: khai mạc, nội dung và tọa đàm bàn tròn. Trong đó, phiên tọa đàm bàn tròn được tổ chức theo hình thức đối thoại mở, tập trung nhận diện các động lực tăng trưởng, không gian phát triển, những điểm nghẽn và giải pháp thúc đẩy Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng phát biểu tại cuộc họp.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng đề nghị các cơ quan, đơn vị của tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tham luận, bảo đảm nội dung có chiều sâu, số liệu chính xác, đề xuất được những giải pháp thiết thực, khả thi. Tập trung hoàn thành chương trình, kịch bản điều hành, thành phần đại biểu, công tác đón tiếp, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần, tuyên truyền, truyền thông trước, trong và sau sự kiện; phân công rõ trách nhiệm, chủ động xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các phần việc hoàn thành trước ngày 24/11/2026 để tổng duyệt chương trình.

Hội thảo là hoạt động cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa Tỉnh ủy Cao Bằng và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tạo diễn đàn khoa học quan trọng để nhận diện tiềm năng, lợi thế, tháo gỡ các điểm nghẽn, đề xuất mô hình và những giải pháp mang tính chiến lược. Qua đó, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách, thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới phát triển Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.