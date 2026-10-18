Rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị quốc tế MMMS 2026

Tham dự buổi làm việc, về phía Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) có GS. TSKH. Bành Tiến Long - Nhà giáo Nhân dân, Chủ tịch VASE, Chủ tịch Hội nghị; PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Minh - Phó Chủ tịch Thường trực; GS. TS. Nguyễn Đức Toàn - Phó Chủ tịch; PGS. TS. Phan Văn Hiếu - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng và PGS. TS. Nguyễn Thị Thu - Phó Chánh Văn phòng.

Quang cảnh chung tại buổi làm việc.

Về phía PVU có TS. Phan Minh Quốc Bình - Hiệu trưởng Nhà trường, đồng Chủ tịch Hội nghị; TS. Lê Quốc Phong - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; cùng đại diện Ban Khoa học, Ban Tổ chức và các bộ phận chuyên trách của Nhà trường.

Hội nghị MMMS 2026 do Hội VASE phối hợp cùng PVU, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), Đại học Quốc gia Kyungpook (KNU - Hàn Quốc), Đại học Công nghệ Nagaoka (NUT - Nhật Bản), Hội Khoa học Kỹ thuật Cơ khí Việt Nam (VFMEA) và Hội đồng Biên tập Khoa học Châu Á (CASE) đồng tổ chức.

Qua các kỳ tổ chức thành công liên tục từ năm 2018 đến nay, MMMS đã khẳng định uy tín vượt trội, thu hút đông đảo sự quan tâm của các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp trên toàn thế giới.

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Minh - Phó Chủ tịch Thường trực VASE: Hội nghị dự kiến đón tiếp khoảng 500 đại biểu, chuyên gia và nhà nghiên cứu trong nước cũng như quốc tế.

Tại buổi làm việc, Ban Tổ chức cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, hội nghị đã thu hút hơn 300 bài báo khoa học gửi về tham dự. Sau quá trình phản biện hai chiều khắt khe bởi Hội đồng Khoa học quốc tế, dự kiến sẽ có khoảng 150 báo cáo thuyết trình (oral) và hơn 160 báo cáo poster chất lượng cao. Hội nghị dự kiến đón tiếp khoảng 500 đại biểu, chuyên gia và nhà nghiên cứu trong nước cũng như quốc tế.

Nội dung chuyên môn của MMMS 2026 tập trung bao phủ nhiều lĩnh vực then chốt, hướng tới phát triển bền vững như: Vật liệu tiên tiến; công nghệ gia công giảm thiểu tác động môi trường; kỹ thuật vòng đời sản phẩm; thiết kế máy bền vững; công nghiệp phát thải thấp - kinh tế tuần hoàn; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và số hóa trong kỹ thuật cơ khí và vật liệu.

TS. Trương Thanh Tuấn - Trưởng phòng Đối ngoại Khoa học và Công nghệ PVU báo cáo công tác chuẩn bị.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đại diện PVU đã báo cáo chi tiết về phương án chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và nhân sự phục vụ hội nghị. Theo đó, PVU đã hoàn tất việc bố trí không gian trang trọng cho Lễ khai mạc và các phiên toàn thể, hệ thống 10 phòng phân ban khoa học vận hành song song, cùng khu vực trưng bày hơn 160 poster khổ A0 tại tầng 8 và tầng 9 tòa nhà PVU.

Các kế hoạch hậu cần chi tiết được rà soát kỹ lưỡng, gồm: Đón tiếp đại biểu, lực lượng lễ tân và sinh viên tình nguyện hỗ trợ, công tác y tế - an ninh, truyền thông, tiệc trà, tiệc Gala Dinner cùng các chương trình tham quan sau hội nghị.

GS. TSKH. Bành Tiến Long đánh giá cao tinh thần chủ động, sự phối hợp chặt chẽ và công tác chuẩn bị chu đáo của PVU.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS. TSKH. Bành Tiến Long đánh giá cao tinh thần chủ động, sự phối hợp chặt chẽ và công tác chuẩn bị chu đáo từ phía PVU. Chủ tịch Hội nghị nhấn mạnh, sự chuẩn bị bài bản của PVU là tiền đề quan trọng bảo đảm cho thành công của MMMS 2026.

TS. Phan Minh Quốc Bình - Hiệu trưởng PVU, đồng Chủ tịch Hội nghị phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng Chủ tịch Hội nghị, TS. Phan Minh Quốc Bình khẳng định, PVU sẽ tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với VASE và các đối tác để hoàn thiện những khâu cuối cùng, quyết tâm tổ chức một kỳ hội nghị khoa học quốc tế chuyên nghiệp, ấn tượng và mang đậm dấu ấn của ngành dầu khí - năng lượng Việt Nam.

Đoàn công tác kiểm tra các hạng mục chuẩn bị cho Hội nghị MMMS 2026.

Theo chương trình thống nhất, Hội nghị MMMS 2026 sẽ chính thức đón tiếp đại biểu và tổ chức các phiên báo cáo khoa học từ 8h ngày 6/11/2026. Lễ khai mạc trọng thể sẽ diễn ra vào 13h cùng ngày tại PVU.