Rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị ISOM APEC 2027 tại Gia Lai​

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, Hội nghị ISOM tại Quy Nhơn là sự kiện mở đầu cho Năm APEC 2027, công tác chuẩn bị không chỉ phải bảo đảm thành công, chu đáo, chuyên nghiệp mà còn phải tạo được ấn tượng tốt đẹp với các đại biểu quốc tế ngay từ hoạt động đầu tiên. Đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của Lãnh đạo và các Sở, ngành Gia Lai trong phối hợp triển khai các nhiệm vụ, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát kỹ các khâu tổ chức, tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm chất lượng phục vụ đại biểu và thành công của Hội nghị ISOM; nghiên cứu tổ chức các hoạt động quảng bá địa phương bên lề hội nghị, tận dụng cơ hội APEC để giới thiệu tiềm năng, mở rộng hợp tác và thu hút nguồn lực phát triển địa phương. Việc tổ chức các hoạt động cần gắn với thế mạnh và bản sắc địa phương, góp phần tạo dấu ấn cho đại biểu quốc tế.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại cuộc họp với UBND tỉnh Gia Lai về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị không chính thức Quan chức cao cấp APEC (ISOM) 2027. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định, Gia Lai xác định được lựa chọn đăng cai Hội nghị ISOM APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh nhằm triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng là cơ hội quan trọng để địa phương giới thiệu hình ảnh một Gia Lai năng động, giàu tiềm năng, đồng thời mở rộng giao lưu, hợp tác và nâng cao vị thế trong tiến trình hội nhập quốc tế. Hiện Gia Lai đang tích cực triển khai các nhiệm vụ về cơ sở vật chất, hạ tầng, lễ tân, an ninh, y tế và hậu cần, trong đó tập trung vào nâng cấp các hạng mục của Trung tâm Hội nghị tỉnh; hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị; xây dựng chương trình tham quan, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu, quảng bá tiềm năng kinh tế, văn hóa, lịch sử đặc sắc của địa phương. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ tập trung nguồn lực, dồn sức triển khai các nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất theo đúng kế hoạch; sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký và các Tiểu ban APEC 2027, bảo đảm công tác chuẩn bị đạt yêu cầu và đúng tiến độ, góp phần vào thành công của Hội nghị ISOM nói riêng và Năm APEC 2027 nói chung.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Cũng tại cuộc họp, đại diện Ban Thư ký và các Tiểu ban đã trao đổi, đóng góp ý kiến về phương án tổ chức, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, lễ tân, đào tạo liên lạc viên, tình nguyện viên, bố trí phương tiện đưa đón, bảo đảm an ninh, y tế và phục vụ đại biểu, bảo đảm công tác tổ chức hội nghị đồng bộ, thông suốt.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai tại phường Quy Nhơn, một số cơ sở lưu trú, địa điểm văn hóa dự kiến phục vụ sự kiện.