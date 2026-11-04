Rà soát công tác chuẩn bị Festival Tôm Cà Mau lần thứ II

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị.

Theo báo cáo tại cuộc họp, công tác chuẩn bị các hoạt động cơ bản bám sát tiến độ, kế hoạch đề ra.

Khu vực tổ chức Festival dự kiến bố trí 350 gian hàng, gồm 150 gian hàng chuyên ngành tôm trên tuyến đường Lê Duẩn; 156 gian hàng OCOP, 24 gian hàng hỗ trợ việc làm và 20 gian hàng ẩm thực tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên.

Theo kế hoạch, dự kiến bắt đầu thi công từ ngày 8/11 và hoàn thành toàn bộ hệ thống gian hàng trước ngày 18/11.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản tỉnh Nguyễn Hoàng Xuân báo cáo công tác chuẩn bị và các hoạt động của Festival Tôm Cà Mau.

Khu trưng bày nghệ thuật “Tôm Cà Mau - Hành trình bứt phá - Khát vọng vươn xa” đã hoàn thiện maket, phối cảnh 3D và nội dung thiết kế.

Các diễn đàn, hội nghị, hội thảo đang được xây dựng kế hoạch, chương trình và thành phần đại biểu. Đối với chương trình Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026, đã thành lập tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể.

Tổng Thư ký Hội Thuỷ sản Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng thông tin về công tác phối hợp với tỉnh Cà Mau tổ chức các hoạt động.

Đối với các hội thi, Ban tổ chức phối hợp với Hội Thuỷ sản Việt Nam mời nghệ nhân, đầu bếp tham gia quảng diễn ẩm thực; đồng thời xây dựng 4 tuyến tham quan thực tế các mô hình kinh tế thuỷ sản, từ phương thức truyền thống đến ứng dụng công nghệ cao.

Các hoạt động xúc tiến thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang được khẩn trương chuẩn bị, trong đó có Hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam, Diễn đàn tôm Việt Nam và Hội nghị kết nối cung cầu.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lý Vỹ Triều Dương

báo cáo tiến độ chuẩn bị các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11).

Về các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện kịch bản chương trình.

Điểm nhấn là hoạt động diễu hành, biểu diễn đường phố với 27 xe trang trí theo chủ đề, giới thiệu bản sắc văn hoá và tiềm năng các địa phương. Lộ trình dự kiến qua địa bàn xã Năm Căn, xã Hoà Bình, phường Bạc Liêu và phường Giá Rai.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Dương Vũ Nam thông tin, tiến độ triển khai các hoạt động xúc tiến tại Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm đúng kế hoạch đề ra.

Đã hoàn thiện đề cương, maket không gian văn hoá, ẩm thực và làng nghề truyền thống. Ban tổ chức đồng thời phối hợp với Hội Cổ vật An Giang vận động các nhà sưu tầm khu vực Nam Bộ tham gia giao lưu, trưng bày gốm xưa.

Phối cảnh không gian tổ chức Đêm hội Văn hoá các dân tộc tỉnh Cà Mau.

Công tác chuẩn bị lễ khai mạc, bế mạc, Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II cũng đang được triển khai theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND phường An Xuyên Lê Thanh Danh báo cáo phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo, yêu cầu theo dõi sát tiến độ từng phần việc.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, nhấn mạnh, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II không chỉ là sự kiện văn hoá mà còn là đòn bẩy kinh tế quan trọng, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng tôm và khẳng định vị thế của tỉnh.

Để kế thừa thành công của kỳ Festival trước, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian”; khẩn trương rà soát, hoàn thiện 16 nội dung, phần việc. Mỗi chương trình phải có kịch bản chi tiết và người trực tiếp chỉ đạo, theo dõi sát tiến độ.

Phối cảnh sân khấu Lễ khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Đối với hoạt động xúc tiến thương mại tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương cần lựa chọn nguồn hàng chất lượng, có giá trị, đáp ứng yêu cầu kết nối cung cầu và quảng bá thương hiệu.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời đồng thời lưu ý, công tác đón tiếp, bố trí lưu trú cho đại biểu, du khách phải chu đáo, thể hiện bản sắc thân thiện, mến khách của Cà Mau. Công an tỉnh chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

Công tác tổ chức từ khai mạc đến bế mạc phải được chuẩn bị chu đáo, hướng đến hiệu quả thực chất. Giá trị lớn nhất Festival cần tạo ra là sự kết nối giữa nhà khoa học, viện, trường, doanh nghiệp và người nuôi tôm ngay tại các vùng nuôi; qua đó mở ra cơ hội giao thương, đầu tư, hợp tác lâu dài, góp phần đưa thương hiệu tôm Cà Mau vươn xa trên thị trường quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, lưu ý.